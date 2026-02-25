Alzheimer en Uruguay: 50 mil personas padecen la enfermedad; Departamento de Neuropsicología del Clínicas realiza investigación

Se realizó en Montevideo una conferencia internacional sobre alzheimer ; en Uruguay 50 mil personas padecen la enfermedad.

Desde el Departamento Neuropsicología del Hospital de Clínicas, Francesca Mariani, dijo a Subrayado que se realiza investigación de calidad y que al momento están en auge los tratamientos farmacológicos que hasta hace algunos años era inviable.

"También tenemos mucho investigado en términos de prevención, hoy a lo que apuntamos en la comunidad científica es más que nada a prevenir la enfermedad, no eliminarla una vez que ya está", explicó.

Seguí leyendo Municipio CH pide reunión con ministro Negro ante aumento de personas en calle: "Hay un problema de convivencia", dijo alcaldesa

Mariani dijo que la forma de prevenir es a través de hábitos saludables, como el ejercicio físico, la alimentación, la estimulación cognitiva y vínculos sociales de calidad.

Por su parte, las investigadoras Florencia Arredondo y Rosina Dapueto indicaron a Subrayado que el trabajo se centra en el papel que cumplen las células gliales, cuyo rol es fundamental en diferentes enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el alzheimer.

"Están teniendo hace tiempo un papel muy importante en los estudios, en la búsqueda de nuevos fármacos contra esta enfermedad que hoy en día no tiene cura. De esa manera estamos buscando alternativas terapéuticas que puedan llegar a dar buenos aportes", señalaron.

Según comentaron, la enfermedad tiene múltiples presentaciones, la forma más conocida es la que cursa inicialmente con pérdida de memoria y tiene una edad de aparición a los 70 años, pero también hay formas precoces.

"Hay que tener en cuenta que no toda queja cognitiva, no toda queja de memoria implica de por sí un síntoma o un signo. Siempre que irrumpe con la vida, con las actividades, con la funcionalidad, ahí hay que prestarle especial atención", destacaron.

En este sentido Subrayado conversó con Ana Lourdes Perdomo, hija de una paciente con alzheimer. "Noté que mi mamá tenía algo, que no estaba bien cuando la heladera estaba pelada de cosas, la comida que siempre estaba no la veías y ahí fue uno de los primeros indicadores que tuve", contó.

Ana dijo que comenzó a llevarle viandas con comida, pero se dio cuenta que tampoco lo consumía. "Esa fue mi alarma más importante, acompañada después de episodios de ansiedad o de querer irse", agregó.

Según señaló, su mamá ovillaba todo, la lana, los papeles, el nylon, y los guardaba en lugares inimaginables. "Primero es paciencia y amor. Fue un proceso duro", relató.