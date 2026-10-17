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OPERACIÓN ROMEO

Dos adolescentes y un hombre condenados tras operativo en Maldonado; se recuperaron 11 motos robadas

Los tres fueron detenidos en allanamientos realizados en varios domicilios de la capital departamental. Además, se incautaron una escopeta recortada, drogas, dinero en efectivo, entre otros elementos.

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Dos adolescentes de 16 y 17 años, y un hombre de 31 fueron condenados tras ser detenidos en un operativo de la Policía de Maldonado, en el que se incautaron 11 motos, una escopeta recortada, drogas, dinero en efectivo, entre otros elementos.

La Operación Romeo del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II de la Jefatura de Maldonado buscaba dar con los responsables de varios hechos con disparos de armas de fuego y robo de motos en la ciudad de Maldonado.

La indagatoria policial logró identificar a varios domicilios sospechosos y en la mañana del jueves se realizaron seis allanamientos en los que participaron además la Guardia Republicana, el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), móviles de la seccional 1ª, de la subcomisaría de Solanas y de Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM).

Foto: Subrayado. Archivo.
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En los allanamientos, fueron detenidos los dos adolescentes y el hombre, que no tenía antecedentes penales. Además, se incautaron las 11 motos de diferentes cilindradas, todas hurtadas y/o adulteradas, 70 gramos de marihuana, una escopeta recortada casera, 36.000 pesos, dos equipos de comunicación, varios celulares y otros efectos relacionados, informó el Ministerio del Interior.

Este viernes, los detenidos fueron sometidos a la Justicia, que dispuso la condena del hombre de 31 años por tres delitos de receptación a una pena de 8 meses de libertad a prueba. Deberá fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la comisaría de la zona y prestar dos horas semanales de servicios comunitarios durante dos meses.

En tanto, el adolescente de 16 años fue condenado por un delito de hurto especialmente agravado y tres delitos de receptación a una pena de 12 meses, los primeros dos deberá cumplir privado de libertad en dependencias del INISA y los diez restantes con medidas socio educativas no privativas de la libertad, con orientación y apoyo de un programa socio educativo a cargo del INAU.

Por su parte, el adolescente de 17 años fue condenado por un delito de suministro de sustancias estupefacientes con una pena de 12 meses; tres internado en el INISA y nueve con medidas socio educativas no privativas de la libertad.

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