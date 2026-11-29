Una mujer de 72 años está grave tras volcar en el auto en el que circulaba por ruta 9, en el departamento de Maldonado.
Maldonado: conductora de 72 años resultó politraumatizada grave tras despistar y volcar en la ruta 9
Las causas del siniestro todavía no fueron establecidas. Ocurrió alrededor de las 8:10 de la mañana de este domingo.
Las causas aún no fueron aclaradas, pero a la altura del kilómetro 140 de esta ruta despistó en el vehículo que conducía y volcó. Su auto quedó sobre la franja natural en el margen del lado norte.
El diagnóstico es de politraumatismo grave, informó la Policía Caminera.
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