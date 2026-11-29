Ómnibus y vehículos con hinchas por la final de la Libertadores. Foto: captura de video del Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior informó que el operativo que se llevó a cabo durante los últimos días por "la final de la Copa Libertadores se desarrolló según lo planificado por las autoridades".

En la noche del sábado, "la totalidad de los ómnibus de ambas parcialidades" ya habían salido hacia Brasil y Argentina, "sus países de origen sin novedades", indicó el último comunicado de la cartera.

El operativo continuaba hasta que las hinchadas salieran del país y al ser consultados sobre la mañana de este domingo, fuentes del Ministerio del Interior afirmaron que no hubo "ni un incidente" en las últimas horas en este marco.

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