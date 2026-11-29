El Ministerio del Interior informó que el operativo que se llevó a cabo durante los últimos días por "la final de la Copa Libertadores se desarrolló según lo planificado por las autoridades".
Ministerio del Interior informó que no hubo incidentes por la final de la Libertadores
El operativo "se desarrolló según lo planificado por las autoridades", afirmaron desde la cartera. En la noche del sábado las parcialidades partieron a sus países.
En la noche del sábado, "la totalidad de los ómnibus de ambas parcialidades" ya habían salido hacia Brasil y Argentina, "sus países de origen sin novedades", indicó el último comunicado de la cartera.
El operativo continuaba hasta que las hinchadas salieran del país y al ser consultados sobre la mañana de este domingo, fuentes del Ministerio del Interior afirmaron que no hubo "ni un incidente" en las últimas horas en este marco.
Seguí leyendo
Maldonado: conductora de 72 años resultó politraumatizada grave tras despistar y volcar en la ruta 9
Temas de la nota
Lo más visto
PÉREZ BONAVITA Y PERRONE
Cabildo Abierto propone que el costo de bolsas biodegradables con publicidad sea asumido por comercios
LA BICI SE LLAMA "LA LUZ"
Salió de San Pablo el 6 de noviembre en bicicleta para ver a Palmeiras en la final de este sábado
OPERATIVO DE SEGURIDAD
Sin zona de festejos prevista, miles de hinchas se marcharon en ómnibus y en sus vehículos tras la final
ADEMU MONTEVIDEO
Sindicato de maestros se declara en conflicto: "Por falta de recursos para enseñar, aprender y convivir"
RÍO NEGRO
Dejá tu comentario