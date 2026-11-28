El personal del puente internacional San Martín en Fray Bentos se vio sorprendido este sábado de mañana cuando desde Argentina llegaron dos ómnibus con decenas de hinchas de Palmeiras (Brasil) que cruzaron rumbo a Montevideo para la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

En los últimos días vieron cruzar desde Argentina a miles de hinchas de Estudiantes, más de 20.000 según las estimaciones. Pero nunca imaginaron en la Aduana ver llegar desde Argentina a hinchas de Brasil.

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Entre los brasileños había algunos que viven en Buenos Aires, pero otros contaron que les resultó mucho más barato viajar desde San Pablo hasta la capital argentina y desde ahí seguir en ómnibus hasta Uruguay. El pasaje aéreo directo a Montevideo les salía 150% más caro que esta opción por Argentina.

El desafío para las autoridades fue de inmediato no mezclar a las dos hinchadas. La torcida de Palmeiras fue derivada a la zona de transporte de cargas, el sector de los camiones del comercio exterior, y en ningún momento compartieron espacio con los argentinos, que ingresaban por el área de automóviles y ómnibus.

Por Fray Bentos pasaron unos 20.000 hinchas de Estudiantes, repartidos en unos 150 ómnibus y alrededor de 5.000 vehículos particulares.

Los que llegaron últimos se quejaron de largas esperas debido al volumen de visitantes y al despliegue de seguridad montado por Prefectura en el puente y la Policía a lo largo del trayecto en rutas uruguayas.

Se trata de un operativo de seguridad de enormes dimensiones, prácticamente sin precedentes en el puente San Martín. Todos tienen el mismo destino: la final de la Copa Libertadores en Montevideo.