Mahía rechazó insultos a Lacalle Pou y pidió al presidente reflexionar sobre dichos de senadores blancos

El legislador frenteamplista instó a Lacalle Pou a utilizar su reflexión sobre que “cuando se carece de argumentos, se recurre al agravio” y aplicarla en la bancada de gobierno y en particular a senadores y senadoras del Partido Nacional, aunque sin mencionarlos. “Está bien la reflexión, pero que empiece por casa”, recomendó.

“No soy del estilo de utilizar medios de comunicación para adjetivar y descalificar a otros”, aseguró Mahía.

Por su parte, el precandidato del Frente Amplio, Mario Bergara, también coincidió en que no se pueden aceptar los insultos a Lacalle Pou y aseguró que las proscripciones no son compatibles con la democracia. Sin embargo, consideró que no es aceptable el uso del tema como política menor y con fines “puramente electorales”.

En tanto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que no le extraña la actitud del gobierno de Venezuela, porque lo ha hecho otras veces con varios líderes mundiales. “Me consta que estamos ante un régimen dictatorial”, remarcó.

Mieres afirmó que no es un tema de campaña electoral y que desde el Partido Independiente seguirán peleando por la democracia en Venezuela y reivindicando los derechos de los venezolanos.