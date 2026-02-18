Mahía defendió creación de Universidad de la Educación en Comisión Permanente; Silva habló de "retrocesos"

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, concurre este miércoles al Parlamento , que lo convocó en régimen de Comisión Permanente . La oposición cuestiona que hubo "retrocesos" en materia educativa con el cambio de gobierno.

La convocatoria fue promovida por el senador del Partido Colorado, Robert Silva , que cuestiona, entre otras cosas, la decisión del gobierno respecto a la creación de la Universidad de la Educación.

La concurrencia del titular de la cartera es con la compañía del presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani.

OPOSICIÓN

En su introducción a la convocatoria, Silva cuestionó que en la administración actual de la educación "se interrumpen procesos que se venían desarrollando" sin que haya evaluación integral. Además, denunció que hay falta de claridad en la dirección de la educación.

"Cuando se reemplaza la planificación por la reacción, cuando se diluyen los criterios comunes, se debilita el sentido mismo de la política pública, y en particular y terriblemente en la educación, y eso es fatal", señaló.

"Hoy venimos a pedir rigor, coherencia y responsabilidad", remarcó.

"La realidad que nos convoca es que a partir de 2026, no hay más centros de tiempo completo en el Uruguay. La administración actual paralizó la expansión de los centros de tiempo completo, ya sea liceos y la UTU. Se ha cancelado una propuesta exitosa o en algún caso, como diremos, se la está cambiando, a pesar de las evaluaciones positivas que existen", aseguró Silva.

"Es un gran retroceso, que perjudica realmente el desarrollo de una política de este tipo", añadió y aseguró que el proyecto que anunció el gobierno sobre extensión del tiempo pedagógico en 2025 todavía no fue implementado. "No existe a febrero de 2026, habiendo anunciado en ese mismo documento, en la circular 32 del 2025 que el modelo iba a estar pronto en octubre del año pasado. Nosotros no lo conocemos, las comunidades educativas no lo conocen. Capaz que existe, está aprobado por el Codicen y nosotros lo queremos conocer".

"Se está iniciando, y lo tengo que decir con tristeza, el desmantelamiento de los centros María Espínola", afirmó Silva y se refirió a que en UTU se aprobó un nuevo plan en el que "saca figuras, disminuye horas de aprendizajes fundamentales".

"Creo que esta administración está dinamitando el currículo por competencias y se refiere a programas 100% contenidistas", cuestionó también. En esa línea, dijo que la administración actual pretende "erradicar el marco curricular nacional, las progresiones y los reglamentos de evaluación", remarcando que se trata de "un retroceso".

Silva remarcó la importancia de las inspecciones, con su rol de supervisión, y cuestionó que también hubo un "retroceso fatal" y que se perdió descentralización.

"Cuando uno descentraliza, cede poder, y si hay cosas que no quieren una cantidad, es ceder poder", dijo. Silva denunció que Primaria denunció el rol de inspectores regionales y que la fundamentación no es suficiente, basada en la autonomía de los departamentos.

"También suprime diez cargos de inspectores de zona, sin consulta, sin diálogo", añadió. Al respecto, agregó que se "dinamitan" cargos por concurso para ocupar roles con cargos de confianza.

Sobre la creación de la Universidad de la Educación, manifestó preocupación y aseguró que hay una "falsa oposición" entre esta iniciativa y la prueba que estableció el gobierno anterior para darle título universitario a los docentes.

"Se cerraron más de 40 grupos de profesorado en todo el interior del país, y no 27, como nos dijeron cuando vinieron acá", denunció. "Se recortan grupos, se recortan cursos, se cierran carreras para designar personas en forma directa y sin tener en cuenta los antecedentes académicos", añadió.

GOBIERNO

El ministro de Educación y Cultura, en su primera participación, respaldó el equipo del Codicen y aseguró que "son profesionales que han dedicado su vida a la educación pública uruguaya".

"No nos va a temblar el pulso en sostener aquellas cuestiones que entendemos hay que sostener cuando vengan de otra administración, pero también, no nos va a temblar el pulso en cambiar todas aquellas cosas que tengamos que cambiar. Porque es de absoluta legitimidad democrática hacerlo, porque quienes gobernamos llegamos con un programa de gobierno, lo presentamos en la sociedad y con él trabajamos", añadió.

Mahía defendió el proyecto de ley para crear la Universidad de la Educación como una "apuesta estratégica".

"Hemos enviado el proyecto de ley y el miembro convocante que señala reiteradas veces su origen del interior, seguramente compartirá y aspiramos a que así sea, que quienes residen en el interior tengan la oportunidad, con toda la infraestructura ya existente, de tener un título universitario producto de una formación universitaria en su propio territorio", remarcó.

"El horizonte de la formación universitaria para la formación en educación es parte de la propuesta educativa de nuestra fuerza política, por lo tanto, queremos ser bien claro en ello. Los procesos a futuro se estudiarán y se propondrán en el marco de una construcción de una institucionalidad universitaria necesaria", defendió Mahía y aseguró que no se perjudicará a estudiantes.

"Me parece importante destacar que Uruguay tiene múltiples y variadas experiencias del tiempo educativo en funcionamiento, y todas tienen cosas muy positivas y cosas a corregir, y es parte de lo que está ordenando esta administración. Uruguay es un país chico, no es un país grande y complejo como para tener más de nueve modalidades de extensión del tiempo educativo", sostuvo el presidente del Codicen sobre las decisiones respecto a los tiempos extendidos.

Sobre las escuelas de tiempo completo, Antonio Romano, director del Consejo Directivo Central, recordó que se trata de una política pública del país y que los avances previos fueron "más lentos de los necesarios" y que la matricula "sigue siendo relativamente baja".

"El país necesita salir de la discusión de falsas oposiciones, que se han instalado como claves de lecturas, para poder empezar a cambiar efectivamente lo que ocurre en las aulas", respondió Romano a Silva sobre la Universidad de la Educación.

Las autoridades también respondieron sobre inspección, y señalaron que se busca "la promoción de la real autonomía de los territorios", además de la optimización de recursos, y en ese sentido, la directora general de Educación Inicial y Primaria aseguró que hay descentralización en estas medidas. También informó que se trabaja en una Junta Regional de Inspectores Departamentales.

Mahía remarcó que el certificado que se entregó en el gobierno anterior "no es un título universitario", sino que "da cuenta de la aprobación de una prueba".

"El Ministerio de Educación y Cultura no tiene competencia para la emisión de títulos de ninguna clase. Sin desmedro de lo anterior, estos certificados han sido y son objeto de legalización para su presentación en el exterior", agregó.

