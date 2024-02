"Tiene cara de lacayo": vicepresidenta de Venezuela apuntó contra Lacalle Pou por sus dichos

La vicepresidenta de Venezuela , Delcy Rodríguez, apuntó contra el presidente Luis Lacalle Pou por los cuestionamientos que realizó el mandatario uruguayo a la situación política venezolana. "Es claro, rompe los ojos, es una dictadura, no hay elecciones libres" , expresó Lacalle Pou al ser consultado este domingo en Melo.

"Hoy otra persona fue detenida injustamente. El que no lo quiere decir por algo es, porque si ladra tiene cuatro patas y muerde la cola, si alguien no me dice que es un perro, por algo será", agregó.