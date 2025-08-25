Madre e hijo murieron durante un incendio en su casa de Castillos

Luis Giménez, vocero de la Policía de Rocha. Foto: Subrayado.

Una mujer de 81 años y su hijo de 54 murieron en la madrugada de este lunes en Castillos –Rocha–, luego de que la casa donde ambos se encontraban tomara fuego, sobre la hora 2:00.

Según información del caso a la que accedió Subrayado, la mujer no pudo salir de la vivienda. En tanto, el hombre murió producto de la gravedad de las heridas mientras recibía atención médica en un centro de salud.

La casa estaba ubicada en Colón esquina Freire, en el barrio Florinda. Estaba construida con madera, dolmenit y techo de paja, lo que facilitó el avance del fuego. Ahora los bomberos buscarán determinar el origen del incendio.

