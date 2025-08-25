Policía acudió a un llamado por personas armadas en Cordón y al llegar baleó a un joven que tenía un revólver

El policía dijo que el sospechoso le apuntó con el revólver y que por eso disparó.

A las siete de la mañana de este lunes al menos una persona llamó al 911 para informar que en Fernández Crespo esquina La Paz – Cordón – había hombres armados. La Policía fue al lugar pero no vio nada extraño y se fue.

Treinta minutos más tarde, otra vez ingresaron llamados al servicio de emergencias, pero esta vez añadían que se habían escuchado disparos.

En esta segunda instancia, el primer auto policial que llegó al lugar fue uno de investigaciones de la Policía; es decir, no identificado con ploteo policial. Los efectivos se cruzaron de frente con dos ocupantes de una moto. Uno de ellos llevaba un revólver y les apuntó, señalaron los efectivos.

Un policía sacó su arma de reglamento y, desde dentro del vehículo, le disparó en el pecho al hombre, que cayó y fue trasladado al Hospital Español.

Es un dominicano de 26 años que quedó internado estable, señalaron fuentes policiales a Subrayado. Su revólver quedó tirado en el suelo y ahora será periciado por la Policía Científica.

El conductor de la moto escapó y no hubo más detenidos. Tampoco más heridos. En tanto, en la camioneta policial se observan tres orificios de bala en su parabrisas, constató Subrayado.

La Policía Científica trabaja en el lugar. El tránsito que circula por la calle Fernández Crespo está siendo desviado por Cerro Largo. La ubicación es en el límite de los barrios Cordón y Aguada.