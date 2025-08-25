RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRIPLE HOMICIDIO EN 2022

Incendió su casa y mató a sus dos hijos y su pareja: fue condenado a 28 años de prisión

El triple homicidio ocurrió en mayo de 2022 en Flor de Maroñas, Montevideo. Pocas horas después del incendio las autoridades ya confirmaban que había sido intencional.

Las víctimas tenían 29 años, 2 años y 5 meses de edad.

 

incendio-flor-de-maroñas-2022-mujer-hijos-muertos-intencional

En la madrugada del 22 de mayo de 2022 los bomberos extinguieron un incendio en la planta alta de una vivienda ubicada en Flor de Maroñas, Montevideo. Producto del fuego murió una mujer de 29 años y sus dos hijos: una niña de 2 años y un bebé de 5 meses.

La investigación apuntó a un incendio intencional de parte de la pareja de la mujer y padre de los niños, quien en el momento en el que se inició el fuego estaba en la planta baja.

Si bien el hombre intentó convencer a las autoridades de que el fuego fue accidental, las pericias determinaron que fue él quien incendió la vivienda de forma intencional y mató a su familia.

Foto: Subrayado.
El hombre había sido detenido en aquel momento. En las últimas horas terminó el juicio y fue condenado a cumplir 28 de años de prisión por tres delitos de homicidio.

