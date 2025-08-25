RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRESIDENTE

"Somos responsables como sociedad y el Estado", dijo Orsi sobre la mujer policía que se quitó la vida junto a su hija de dos meses

El presidente Orsi fue consultado sobre las políticas de salud mental y en particular por la mujer policía que se arrojó al vació desde un balcón con su hija de apenas dos meses.

El presidente Yamandú Orsi fue consultado este lunes sobre el problema de salud mental que hay en Uruguay y en particular por la mujer policía de 28 años que el viernes pasado se arrojó al vacío desde el balcón de su apartamento con su hija de apenas dos meses en brazos.

Orsi dijo que el tema de la salud mental “es nacional”, así como la cantidad de suicidios que hay en Uruguay, con una de las tasas por cantidad de habitantes más altas de la región.

“En este caso es terrible, hacía años que había una certificación médica, la pregunta que me gago es qué tanto el Estado estaba atendiendo esta situación”, dijo el presidente sobre el caso de la mujer policía que se quitó la vida junto a su pequeña hija.

“Somos responsables como sociedad y el Estado”, agregó Orsi. “Falta mejorar las políticas públicas”, finalizó.

