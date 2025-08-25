El presidente Yamandú Orsi fue consultado este lunes sobre el problema de salud mental que hay en Uruguay y en particular por la mujer policía de 28 años que el viernes pasado se arrojó al vacío desde el balcón de su apartamento con su hija de apenas dos meses en brazos.
"Somos responsables como sociedad y el Estado", dijo Orsi sobre la mujer policía que se quitó la vida junto a su hija de dos meses
El presidente Orsi fue consultado sobre las políticas de salud mental y en particular por la mujer policía que se arrojó al vació desde un balcón con su hija de apenas dos meses.
Orsi dijo que el tema de la salud mental “es nacional”, así como la cantidad de suicidios que hay en Uruguay, con una de las tasas por cantidad de habitantes más altas de la región.
“En este caso es terrible, hacía años que había una certificación médica, la pregunta que me gago es qué tanto el Estado estaba atendiendo esta situación”, dijo el presidente sobre el caso de la mujer policía que se quitó la vida junto a su pequeña hija.
Seguí leyendo
Los 100 años del Palacio Legislativo: la ceremonia se llevó a cabo con un audiovisual, música y acto protocolar
“Somos responsables como sociedad y el Estado”, agregó Orsi. “Falta mejorar las políticas públicas”, finalizó.
Temas de la nota
Lo más visto
EXPEDICIÓN INÉDITA URUGUAY SUB200
Cangrejo ermitaño, tiburón lija, rayas y ofiuros; las primeras especies vistas en la expedición científica al fondo del mar uruguayo
NO HUBO ACCIDENTES FATALES
Montevideo: 481 multas y 105 vehículos incautados en más de 3.100 fiscalizados por fiestas del feriado
fernández crespo y la paz
Policía acudió a llamado por personas armadas en Cordón y al llegar baleó a un joven que tenía un revólver
EXPEDICIÓN
Uruguay Sub200: la segunda transmisión en vivo visualizó especies y plásticos como una bolsa de leche y un bidón
en la paloma
Dejá tu comentario