Partido Nacional citará al ministro del Interior al Parlamento si no remueve al jefe de Policía de Río Negro

Álvaro Delgado en acto del Partido Nacional en Florida. Foto: FocoUy

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado dijo este lunes que si el ministro del Interior Carlos Negro no remueve de su cargo al jefe de Policía de Río Negro, entonces los legisladores blancos citarán al Parlamento al ministro.

“Lamentablemente el jefe de Policía participó en actividad del Frente Amplio”, dijo Delgado, lo que consideró “inaceptable”. Está “fuera de la norma y de la ética”, agregó Delgado.

“Ahí hay una violación de las normas que nos genera un retroceso, que le hace poco bien al Uruguay, que tenía ese tema como incorporado, que no se mezclaba, que la Policía no participaba en actividades políticas, ni el Ejército tampoco, así está previsto en las normas”, dijo el exsenador nacionalista.