La Intendencia de Montevideo publicó un primer informe cerrado a la hora 7 de este lunes 25 de agosto con los resultados del operativo especial de control por la Noche de la Nostalgia.
Montevideo: 481 multas y 105 vehículos incautados en más de 3.100 fiscalizados en la Noche de la Nostalgia
La Intendencia de Montevideo publicó un informe actualizado a las 7 de la mañana de este lunes 25 de agosto. Operativo por la Noche de la Nostalgia sin accidentes fatales y con más de 3.100 vehículos fiscalizados.
En total fueron fiscalizados 3.147 vehículos y se aplicaron 481 multas, 95 de ellas por conducir sin licencia o con documento falso, informa la Intendencia.
Además, se incautaron 105 vehículos y se detectaron 31 sin matrícula. En cuanto a consumo de alcohol, se detectaron 32 casos y un solo caso con THC positivo (marihuana).
