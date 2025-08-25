Montevideo: 481 multas y 105 vehículos incautados en más de 3.100 fiscalizados en la Noche de la Nostalgia

La Intendencia de Montevideo publicó un primer informe cerrado a la hora 7 de este lunes 25 de agosto con los resultados del operativo especial de control por la Noche de la Nostalgia.

En total fueron fiscalizados 3.147 vehículos y se aplicaron 481 multas, 95 de ellas por conducir sin licencia o con documento falso, informa la Intendencia.

Además, se incautaron 105 vehículos y se detectaron 31 sin matrícula. En cuanto a consumo de alcohol, se detectaron 32 casos y un solo caso con THC positivo (marihuana).

image