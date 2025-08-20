Obras de reparación en puente de los accesos comienzan el viernes y la IMM anunció cortes y desvíos

La Intendencia de Montevideo anunció nuevos cortes y desvíos en el tránsito por la reparación del puente de rambla Baltazar Brum y los accesos, que fue dañado por un camión el pasado 14 de julio.

Las obras comienzan el viernes a las 7:00 de la mañana. A los desvíos que regían para quienes ingresaban a la ciudad, ahora se suman para quienes salen.

“El nuevo desvío para el tránsito saliente de la ciudad de Montevideo (sentido al noroeste) será por rambla Baltasar Brum - Convenio - Bulevar Artigas - ruta 1”, señala el comunicado de la comuna.

“Éste desvío complementará el ya existente en rambla portuaria - giro a la derecha en 12 de diciembre - giro a la izquierda en Uruguayana, para retomar los accesos en sentido saliente en la esquina de Uruguayana y Br. Artigas, donde el semáforo permite el giro a la izquierda”, agrega.

Hay en la zona una rampa provisoria desde la calle Convenio y se realizó un corte del cantero central de accesos, con radio de giro necesario para la maniobra de los camiones grandes, con zorra o tractores con semirremolques.

También se colocó un semáforo provisorio en el lugar y “se estableció sentido único de circulación de oeste a este (flechamiento) de la calle Convenio y prohibición de estacionar y detenerse en ambas aceras. Además, se prohibió estacionar sobre la acera suroeste de Uruguayana, entre hermanos Gil y Convenio, de lunes a viernes de 7 a 20 horas”.

Para adecuar a los automovilistas a la nueva señalización provisoria, trabajarán inspectores de tránsito en la zona.

“En sentido entrante, el acceso del tránsito particular proveniente desde el oeste se mantiene por rambla Baltasar Brum, tomando la calle General Pacheco (bajo el viaducto) para ingresar a la ciudad hacia el norte y hacia el sur. Otra alternativa es tomar por el viaducto portuario e ingresar por Julio Herrera y Obes. Para eso se mejoró la coordinación de la luz verde de los semáforos de Julio Herrera y Obes y La Paz, y Julio Herrera y Obes y Galicia, con el fin de dar fluidez a la circulación del tránsito que proviene de rambla e ingresa la ciudad”, detalla.

Para conductores que ingresan por ruta 5 desde el norte, la recomendación es ir por avenida Millán o Luis Batlle Berres. Desde el oeste, por ruta 1, la sugerencia es Carlos María Ramírez en La Teja.