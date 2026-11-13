Lustemberg al Parlamento por 11ª vez: "No tengo ningún problema en dar las explicaciones que tenga que seguir dando", dijo

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, será interpelada el 24 de noviembre por el diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto, por el caso de la anestesista Inés Miralles, cuya inhabilitación por mala praxis por la muerte de la pediatra Soledad Barrera después de una cirugía la jerarca redujo de cinco a tres años en octubre de 2025, y un año después, el presidente Yamandú Orsi revocó esa resolución.

En Florida, Lustemberg señaló que concurrirá al Parlamento por 11ª vez desde que asumió el 1º de marzo de 2025. Con respecto a su interpelación, la ministra indicó que en ese ámbito dará las explicaciones del caso y dijo que además hay constantes pedidos de informes de los legisladores al Ministerio de Salud Pública (MSP).

La jerarca destacó el apoyo y la ratificación realizada por Orsi en sus funciones y recordó que la resolución que revocó la reducción de la inhabilitación a Miralles fue firmada por ella en acuerdo con el presidente.

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"No tengo ningún problema en dar las explicaciones que tenga que seguir dando", dijo la ministra y que el Parlamento es el ámbito de representación de la ciudadanía. "Ahí vamos a ir con toda la documentación", agregó.

"Yo, por ahora, no voy a renunciar", aseguró y evitó realizar más comentarios sobre el tema a la espera de la interpelación prevista para las 10 de la mañana el martes 24 de noviembre en Diputados.