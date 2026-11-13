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GONZALO LORENZO Y LOSADA

Uruguayo baleado en tiroteo en Washington evoluciona favorablemente y será dado de alta en las próximas horas

Gonzalo Lorenzo y Losada, que vive en Estados Unidos desde hace años con su familia, fue herido en un brazo en la zona de Logan Circle, cerca de la Casa Blanca, fue operado y se encuentra internado.

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El uruguayo Gonzalo Lorenzo y Losada, baleado durante un tiroteo registrado el jueves a un kilómetro y medio de la Casa Blanca en Washington, evoluciona favorablemente y será dado de alta en las próximas horas.

Lorenzo y Lozada es oriundo de Rocha y desde hace años se encuentra radicado en Estados Unidos junto a su familia. Por estas horas, permanece internado en un hospital local tras ser sometido a una intervención quirúrgica por un disparo en un brazo.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se indicó que personal de la Embajada de Estados Unidos se puso en contacto con la esposa de Lorenzo y Lozada, quien lo acompaña en el hospital.

AFP
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Un uruguayo resultó baleado en un tiroteo en el centro de Washington, Estados Unidos

El uruguayo fue uno de los cuatro heridos en el tiroteo registrado el jueves de mañana en la zona de Logan Circle, en Washington DC. Un hombre armado mató a una persona e hirió a otras cuatro antes de atrincherarse en su apartamento y quitarse la vida.

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Foto: Subrayado. Archivo.
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