Un bebé de siete meses y su hermano de nueve años fueron derivados a INAU luego de que se constatara cocaína en sangre en el más chico.
Detectan cocaína en bebé de siete meses: la Justicia dispuso que este y su hermano de nueve años queden bajo amparo de INAU
Los padres de ambos menores tienen prohibición de acercamiento y la Fiscalía dispuso pericias y seguimiento al núcleo familiar, informó la Jefatura de Policía.
Ocurrió en Bella Unión. Allí, en el hospital local, el martes 10 de noviembre "advirtieron indicadores de riesgo y negligencia en los cuidados durante la internación de uno de los niños", informó Jefatura de Artigas.
"Ante la situación planteada, efectivos de la C.E.V.D.G. junto a personal de INAU dieron cumplimiento a las primeras disposiciones judiciales de urgencia, trasladando a ambos hermanos al nosocomio local para su valoración integral y posterior ingreso al sistema de amparo de 24 horas del organismo rector en infancia", detalla la información policial.
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Además del amparo en INAU, se dispuso restricción de acercamiento y comunicación en un radio de 500 metros por 90 días para sus progenitores. También se ordenaron pericias técnicas y seguimiento del núcleo familiar.
Continúa la investigación por el caso.
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