Detectan cocaína en bebé de siete meses: la Justicia dispuso que este y su hermano de nueve años queden bajo amparo de INAU

Un bebé de siete meses y su hermano de nueve años fueron derivados a INAU luego de que se constatara cocaína en sangre en el más chico.

Ocurrió en Bella Unión. Allí, en el hospital local, el martes 10 de noviembre "advirtieron indicadores de riesgo y negligencia en los cuidados durante la internación de uno de los niños", informó Jefatura de Artigas.

"Ante la situación planteada, efectivos de la C.E.V.D.G. junto a personal de INAU dieron cumplimiento a las primeras disposiciones judiciales de urgencia, trasladando a ambos hermanos al nosocomio local para su valoración integral y posterior ingreso al sistema de amparo de 24 horas del organismo rector en infancia", detalla la información policial.

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Además del amparo en INAU, se dispuso restricción de acercamiento y comunicación en un radio de 500 metros por 90 días para sus progenitores. También se ordenaron pericias técnicas y seguimiento del núcleo familiar.

Continúa la investigación por el caso.