Lust marca "diferencias que no ha podido conciliar" con la conducción y toma de decisiones en Cabildo Abierto

Sostiene que por sus posturas personales en más de una oportunidad le consultaron si continuaba o no en Cabildo Abierto , y que su respuesta siempre fue la misma, que seguía siempre que su presencia no perjudicara al partido.

“De continuar en Cabildo Abierto le voy a causar un grave perjuicio al partido al que hasta la fecha dediqué mis máximos esfuerzos y creo haber fiel y lealmente representado”, asegura.

“Porque desde hace tiempo no estoy en condiciones de difundir, defender, impulsar y justificar (…) distintas iniciativas legislativas, resoluciones de nuestros representantes en la Administración Central y Descentralizada y pronunciamientos públicos del partido”, agrega.

Lust señala diferencias filosóficas, teleológicas y metodológicas con respecto a la conducción del partido y al proceso de toma de decisiones internas.

“Estas diferencias no las he podido conciliar y no podré hacerlo, no pienso y jamás sostendré que el partido o mis compañeros estén equivocados, pues en última instancia son opiniones y posturas, nunca hay un de ellas equivocada, solo hay diferentes y eso es la esencia de la libertad en la que vivimos y que defendemos”, agrega.

Afirma que su intención fue priorizar la defensa del medio ambiente. “No nos ha sido posible desarrollar nuestro perfil en la interna de nuestro partido, pues de hacerlo le causamos un daño no querido, una especie de ‘fuego amigo’, porque la temática que nos motiva no está en el horizonte y visión de Cabildo Abierto”, indica.

El diputado sostiene que se mantiene en el cargo “con la absoluta tranquilidad de conciencia y ajustado al derecho constitucional y electoral”. Lust anuncia la creación del Partido Ambiental Constitucional (PAC) para “la defensa del Estado de Derecho, la Democracia, la República y en especial la defensa del Medio Ambiente”.

Finalmente, destaca el apoyo recibido por el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos. En Twitter, el legislador afirma que la reunión con Manini Ríos y Domenech, en la que presentó su renuncia, terminó con un apretón de manos y un abrazo.

En una reunión que terminó con un fuerte apretón de manos con el Senador Manini Ríos y un abrazo con el Senador Domenech,presente mi renuncia a Cabildo Abierto en nota de 7 páginas

cada parte entendió a la otra.

Gracias a Cabildo

Seguimos adelante. — Dr. Eduardo Lust (@LustEduardo) February 8, 2023

