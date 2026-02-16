RECIBÍ EL NEWSLETTER
MARTÍN LEMA

Partido Nacional promueve comisión investigadora por Cardama; para Lema hubo "boicot" del gobierno

Lema respondió a expresiones de Manini Ríos y aseguró que Cabildo Abierto "estaba absolutamente al tanto" del acuerdo con el astillero.

martín-lema-senador

Martín Lema, senador por el Partido Nacional, promueve una comisión investigadora por el caso Cardama y aseguró que el gobierno "boicoteó" el contrato con el astillero.

"Nosotros estamos proponiendo una comisión investigadora que pueda revelar los verdaderos motivos por los cuales el actual gobierno boicoteó la compra de estas patrulleras, afectando y perjudicando los intereses nacionales. Y por tanto ahí eso muestra la tranquilidad que tenemos, dentro del Partido Nacional, porque justamente promover ámbitos que puedan esclarecer", dijo Lema en diálogo con Subrayado.

Para los blancos, el gobierno tiene "mala fe" en este accionar con el contrato con Cardama.

Álvaro Delgado con Javier García en el Directorio del Partido Nacional.
Seguí leyendo

PN lamentó "penosa decisión" del Gobierno de rescindir con Cardama y la atribuyó a fines políticos

Resta definir la cámara en la que harán la convocatoria. "Ya estamos en contacto con dirigentes de la coalición, y en unos días va a estar instrumentada la promoción", añadió.

Al ser consultado por las declaraciones de Manini Ríos, quien pidió llegar al fondo del tema y que paguen quienes dañen al país, Lema dijo que Cabildo Abierto también fue parte del proceso de la compra.

"Cabildo integraba la coalición al punto tal que el subsecretario de Defensa era de Cabildo Abierto. Por tanto estaban absolutamente al tanto y no solamente al tanto sino que realizaron aportes, que mejoraban el vínculo contractual", afirmó Lema.

Temas de la nota

Lo más visto

video
SERIOS INCIDENTES EN CONTROL POLICIAL

Insultos y pedreas a la Policía en Piedras Blancas: efectivo mordido por un perro, mujer detenida y moto incautada
KIYÚ-SAN JOSÉ

Conductor alcoholizado chocó a una moto y mató a dos personas; los cuerpos fueron encontrados a metros del lugar
PARO CARDÍACO

Luto en el Carnaval de Melo: director de Escuela de Samba, Javier Andrade, murió luego del desfile
HASTA LA HORA 14.00

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 7 departamentos
barrio colón

Intento de rapiña en estación de servicio terminó con un delincuente baleado por un policía de particular

Te puede interesar

Detuvieron al sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 años con antecedentes penales en La Comercial
NICARAGUA Y ARENAL GRANDE

Detuvieron al sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 años con antecedentes penales en La Comercial
Niña de cinco años recibió disparo cuando estaba frente a su casa y está grave
MONTEVIDEO

Niña de cinco años recibió disparo cuando estaba frente a su casa y está grave
Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo
DESCARGO TRAS INCIDENTE

Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo

Dejá tu comentario