Partido Nacional promueve comisión investigadora por Cardama; para Lema hubo "boicot" del gobierno

Martín Lema, senador por el Partido Nacional , promueve una comisión investigadora por el caso Cardama y aseguró que el gobierno "boicoteó" el contrato con el astillero.

"Nosotros estamos proponiendo una comisión investigadora que pueda revelar los verdaderos motivos por los cuales el actual gobierno boicoteó la compra de estas patrulleras, afectando y perjudicando los intereses nacionales. Y por tanto ahí eso muestra la tranquilidad que tenemos, dentro del Partido Nacional, porque justamente promover ámbitos que puedan esclarecer", dijo Lema en diálogo con Subrayado.

Para los blancos, el gobierno tiene "mala fe" en este accionar con el contrato con Cardama.

Resta definir la cámara en la que harán la convocatoria. "Ya estamos en contacto con dirigentes de la coalición, y en unos días va a estar instrumentada la promoción", añadió.

Al ser consultado por las declaraciones de Manini Ríos, quien pidió llegar al fondo del tema y que paguen quienes dañen al país, Lema dijo que Cabildo Abierto también fue parte del proceso de la compra.

"Cabildo integraba la coalición al punto tal que el subsecretario de Defensa era de Cabildo Abierto. Por tanto estaban absolutamente al tanto y no solamente al tanto sino que realizaron aportes, que mejoraban el vínculo contractual", afirmó Lema.