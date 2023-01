Lula cree que "es posible discutir un acuerdo entre China y Mercosur" tras avanzar con la Unión Europea

El mandatario brasileño dijo que siempre trae a su discurso que "Brasil no puede crecer solo, debe crecer junto a todos los países de la región". "Quiero decir que lo que nos reclama el presidente Lacalle es más que justo. Primeramente, porque el papel de un presidente es defender los intereses de su país, intereses de su economía y de su pueblo. Es justo querer producir más y querer vender más. Por lo tanto, es importante una apertura lo más posible para otros pueblos. Y quiero decirle al presidente que las ideas de discutir la llamada innovación o renovación del Mercosur, estamos totalmente de acuerdo", agregó y sostuvo que primero se quieren reunir con los técnicos y ministros, y luego con los presidentes del Mercosur, para "renovar lo que sea necesario renovar".

Lula remarcó que su visión es que todos los países del Mercosur crezcan juntos. También sostuvo que heredó "un país semidestruido" y que cuando dejó la presidencia, "Brasil era la sexta economía del mundo. Volvimos y está en la 13ª posición. Es un desafío, pero no me deja triste, me da optimismo, me da valor."

Por su parte, Lacalle Pou anunció la creación de un equipo técnico entre Uruguay y Brasil por TLC con China.

Entre otros puntos mencionados, Lula se refirió a que muchos brasileños desean que el aeropuerto de Rivera sea internacional y dijo que "vamos a discutir ese punto con mucho cariño" y que pronto habrá una respuesta para Lacalle Pou.

Al respecto del puente del Río Yaguarón, sostuvo: "Tengo vergüenza porque creo que firmé alguna cosa con Pepe Mujica y pensé que el puente ya estaba pronto, y ahora supe que ni siquiera comenzó". En esa línea, asumió el compromiso de hacer el puente.

Luego, habló sobre su buen vínculo con los expresidentes Tabaré Vázquez y José Mujica, y aclaró a Lacalle que su "relación con un jefe de Estado no pasa por una visión de sesgo ideológico. Los presidentes no necesitan pensar como yo pienso desde el punto de vista ideológico. Tampoco les debe gustar como soy desde el punto de vista personal (...) En una relación entre dos jefes de Estado solo debe haber dos cosas: el respeto a la soberanía de cada país y los intereses de hacer el bien al pueblo de cada país".