Fede Valverde dijo que fue el mejor partido de su carrera: "Uno sueña siempre con noches así"

“Increíble. Uno sueña siempre con noches así”, dijo Fede Valverde entrevistado en la cancha tras anotar tres goles (en el primer tiempo) para el Real Madrid ante el City de Pep Guardiola en la Liga de Campeones de Europa.

Consultado acerca de si este fue el mejor partido de su carrera, el uruguayo respondió: “Si, seguro, sobre todo en goles”, y agregó: “Disfruté mucho hoy el fútbol , hace bastante que no disfrutaba tanto”.

Real Madrid busca el pasaje a cuartos de final de la Champions y viaja a Inglaterra con la ventaja de los tres goles que hizo Valverde, el tercero una joya, una obra de arte.

El primero fue una clase de control y carrera en un solo toque. Valverde recibe el pase largo de su arquero Thibaut Courtois, controla con derecha y en ese mismo toque larga la pelota hacia adelante, fuera del alcance del defensor, que en un segundo queda varios metros atrás del capitán.

Ya de cara al arco, solo, cuando le sale a cortar el arquero Donnarumma, Valverde hace un toque sutil por derecha y corre por izquierda, dejando al italiano tirado en el suelo.

La pelota se abre un poco, pero el uruguayo llega y remata cruzado, de derecha, al fondo del arco: 1 a 0.

En el segundo gol, Valverde recibe un pase cruzado dentro del área, controla hacia afuera para alejarse del defensa y sin mirar al arco saca un potente remate de zurda que entra contra el palo opuesto, haciendo inútil el esfuerzo de Donnarumma por alcanzar la pelota.

Y el tercero fue la joya de la corona del Real Madrid. Con varios defensas dentro del área del City, Valverde recibe un pase por arriba cuando se mete como cuña en el área chica, le sale un defensa pero entonces el uruguayo la puntea y le hace un sombrerito. Y sin dejarla picar remata de bolea, cruzado, al segundo palo, desatando la locura de sus compañeros y del público en el Bernabéu.

Obviamente, Valverde se llevó la pelota para su casa, el trofeo a mejor jugador del partido, y la ovación de los hinchas.