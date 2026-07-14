Luis es la tercera generación atendiendo uno de los clásicos quioscos de Montevideo: "Estar acá es ver pasar la historia"

La Intendencia de Montevideo comenzó la recuperación de los quioscos de estilo parisinos ubicados en plazas del Centro y Ciudad Vieja.

Estos quioscos se instalaron en la ciudad en 1912, en distintos puntos de la ciudad, y siete de ellos son los que se mantienen hasta hoy en día.

Luis es la tercera generación de su familia que atiende el quiosco. En su caso, hace 45 años que está detrás del pequeño mostrador. Empezó ayudando a su padre. "Venía a inglés y un ratito a levantar quiniela. Tenía 13, 14 años", contó. Antes, visitaba a su abuelo.

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Su abuelo comenzó el 1º de mayo de 1933. "Ahí, la saga de tres generaciones", explicó. El consejo que le dejaron sus antecesores fue "nunca hablar ni de política ni de fútbol".

"Cuando yo arranqué estaba la Onda, eran otros tiempos, otros movimientos. Estar acá es ver pasar la historia", expresó.

Para él el quiosco es "todo". "Desde que tengo conciencia, de venir a visitar a mi abuelo, y hasta ahora ha sido mi vida y es el sostén de la familia. Está en el ADN".

Giorella es propietaria reciente de uno de ellos. Lo compró hace 2 años y medio. "Estaba en venta y en ese momento pudimos hacer el negocio", dijo.

"Es un quiosco que tiene mucha historia. Es un lugar chico y te permite trabajar solo y tranquilo, porque no te entra gente", explicó.

"Hay mucha gente de paso, por estar en el centro, pero también tenés todo el barrio que se acostumbra a venir y de repente tenés cerrado y te hacen cola esperando que vengas", indicó.

El arquitecto Daniel Thul, que se dedica al patrimonio y la arquitectura virtual, realizó un trabajo sobre estos quioscos, donde reconstruyó su forma original.

"La historia en realidad comienza en 1911, cuando el intendente Daniel Muñoz decide hacer quioscos para distribuir por diferentes puntos de la ciudad. Le encomienda a Baroffio el diseño de estos quioscos. Hace el diseño y se llama a la licitación para la construcción y lo gana una empresa muy reconocida en ese entonces, The Mang. Aparentemente se construyen algunos, se colocan. Lo que no está claro es si todos esos elementos que se utilizaron para la construcción fueron realizados acá o parte fueron traídos de París, por ejemplo, las cúpulas. Entonces, el vínculo con París es en el estilo, en el diseño", indicó el arquitecto.

Thul contó, además, que el diseño original, sin los toldos, se asimilaba mucho al de las columnas Morris de París, "elementos publicitarios" que tienen su cuerpo cilíndrico y una cúpula "exactamente igual que la de los quioscos".

"Se han convertido en una parte identificatoria de Montevideo, hoy es como cualquiera de los edificios representativos de Montevideo. Es patrimonio de la ciudad. Todos miramos esos quioscos y nos identificamos enseguida. Es interesante para poder potenciarlos", explicó.