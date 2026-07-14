Hallaron cuerpo en avanzado estado de descomposición en rocas de Isla de Flores; correspondería a pescador argentino desaparecido

La Armada Nacional informó que este martes fue hallado un cuerpo en las inmediaciones de la Isla de Flores.

Un tripulante del faro dio cuenta del avistamiento del cuerpo sobre las rocas. Efectivos a bordo del ROU 72 realizaron el traslado del cuerpo al puerto de Montevideo; el mismo se encontraba en avanzado estado de descomposición y no presentaba signos evidentes de violencia, portaba documentación argentina de iniciales C. K.

Información preliminar indica que el fallecido correspondería a uno de los cinco pescadores desaparecidos el pasado 14 de junio de 2026, luego de zarpar desde Hudson, provincia de Buenos Aires, a bordo de la embarcación deportiva “Chamigo-Ho”, para realizar una jornada de pesca en el Río de la Plata.

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La identidad del fallecido será confirmada mediante las pericias correspondientes, mientras que la investigación continúa en coordinación con Fiscalía.

Trabajaron en el caso efectivos de Prefectura de Trouville con la Prefectura del Puerto de Montevideo, técnica de la División Investigaciones y personal de la prefectura del puerto de Montevideo.