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EN RIVERA Y MONTEVIDEO

Desarticularon maniobra de contrabando: 4 detenidos y la incautación de mercadería valuada en más de $9.000.000

El Operativo PINDO se desarrolló en Rivera y Montevideo donde se realizaron 3 allanamientos en cada departamento.

Ministerio del Interior

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La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional en coordinación con la Brigada de Seguridad Rural, desarticuló una maniobra de contrabando, detuvo a cuatro personas e incautó mercadería en infracción aduanera; el operativo fue valuado en $9.423.101.

El operativo denominado PINDO se desarrolló en los departamentos de Rivera y Montevideo, donde se llevaron a cabo 3 allanamientos en cada uno de ellos.

En Rivera, la Policía incautó: 100.000 cartones de cigarros marca GIF, un Camión DFSK, $24.000 y dos celulares, toda valuado en $1.446.000.

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En Montevideo, incautaron: 571.980 unidades de cigarrillos de las marcas Bill-Gift- Coronado-Nevada-Malboro-Clasicc (valuados en $6.863.760), un vehículo marca Citroën berlingo (valuado en USD 10.000), un vehículo Mitsubishi L200 (valuado en USD 12.000), $ 123.920 en billetes y $ 5.380 en monedas, bebidas alcohólicas y artículos de higiene (valuados en $82.041).

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