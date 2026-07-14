Imputaron al hombre que amenazó al ministro Carlos Negro; aguardará la investigación en prisión

Imputaron al hombre que amenazó al ministro del Interior, Carlos Negro, mediante una llamada al 911.

La investigación fue formalizada por la presunta comisión de un delito de atentado agravado y el hombre deberá ir a prisión preventiva por 120 días.

El sábado, el 911recibió una llamada en la que se amenazó de muerte al ministro del Interior. Según supo Subrayado, dijeron que lo tenían "controlado" y que lo matarían.

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Las llamadas fueron realizadas desde la zona de Barros Blancos, en Canelones, donde este domingo, a menos de 24 horas de recibida la amenaza, la Policía hizo un allanamiento y detuvo a un hombre de 30 años, sin antecedentes penales, que ahora fue imputado.

El hombre confesó haber sido quien llamó: dijo que consumió drogas y llamó al servicio de emergencias. En la vivienda allanada fueron incautados celulares y no se hallaron armas.