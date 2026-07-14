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FORMALIZACIÓN

Imputaron al hombre que amenazó al ministro Carlos Negro; aguardará la investigación en prisión

La amenaza fue realizada el sábado, a través de una llamada a través del 911. El hombre fue detenido en la zona de Barros Blancos.

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Imputaron al hombre que amenazó al ministro del Interior, Carlos Negro, mediante una llamada al 911.

La investigación fue formalizada por la presunta comisión de un delito de atentado agravado y el hombre deberá ir a prisión preventiva por 120 días.

El sábado, el 911recibió una llamada en la que se amenazó de muerte al ministro del Interior. Según supo Subrayado, dijeron que lo tenían "controlado" y que lo matarían.

Foto: FocoUy. Carlos Negro, ministro del Interior.
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El 911 recibió llamado con amenaza de muerte a Carlos Negro; el sospechoso fue detenido y confesó

Las llamadas fueron realizadas desde la zona de Barros Blancos, en Canelones, donde este domingo, a menos de 24 horas de recibida la amenaza, la Policía hizo un allanamiento y detuvo a un hombre de 30 años, sin antecedentes penales, que ahora fue imputado.

El hombre confesó haber sido quien llamó: dijo que consumió drogas y llamó al servicio de emergencias. En la vivienda allanada fueron incautados celulares y no se hallaron armas.

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