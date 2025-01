Luego de imputación de siete presos por muertes en incendio en ex Comcar, familias piden que se investigue si hay más involucrados

La Justicia imputó este viernes a siete presos, por sus responsabilidades en la muerte de seis reclusos del ex Comcar , el 25 de setiembre. Ese miércoles el fuego afectó la celda 94 del sector 2B derecho del módulo 4 del ex Comcar.

Un familiar de uno de los presos que fue asesinado dijo que les da tranquilidad que la justicia haya imputado a siete personas, pero pidió que sigan investigando si hay más involucrados.

La hermana de uno de los fallecidos dijo a Subrayado que "hay más gente involucrada y yo quiero que esto salga a la luz, porque ellos no merecía morir como murieron, y por una comisión, yo creo que no da, no da matar a la gente". La Comisión explicó que es el lugar donde ellos trabajan en la establecimiento carcelario, donde se les asignan distintas tareas.

Si bien se informó que los guardias no estaban presentes en el momento del incendio, ella afirma que sí estaban y que también deben asumir su responsabilidad.

"No merecía morir como murieron", afirmó.