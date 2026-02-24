RECIBÍ EL NEWSLETTER
13 DEPARTAMENTOS

Inumet actualizó la advertencia por persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Se prevé intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Siguen las lluvias. Foto: archivo FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia amarilla por persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

La advertencia rige para los departamentos de Tacuarembó, Durazno, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha. Y las siguientes localidades:

  • Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Franquia, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Tomás Gomensoro.
  • Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.
  • Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.
  • Maldonado: Aiguá y Los Talas.
  • Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Guayabos, Guichón, Merinos, Orgoroso, Piedras Coloradas, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.
  • Río Negro: Algorta, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.
  • Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.
  • Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia, indica el Inumet.

