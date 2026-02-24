El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia amarilla por persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.
Inumet actualizó la advertencia por persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Se prevé intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
La advertencia rige para los departamentos de Tacuarembó, Durazno, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha. Y las siguientes localidades:
- Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Franquia, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Tomás Gomensoro.
- Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.
- Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.
- Maldonado: Aiguá y Los Talas.
- Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Guayabos, Guichón, Merinos, Orgoroso, Piedras Coloradas, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.
- Río Negro: Algorta, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.
- Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.
- Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.
En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia, indica el Inumet.
Seguí leyendo
Inumet cesó la advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas puntualmente fuertes
La advertencia rige hasta las 20 horas.
Lo más visto
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha
Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS
Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO
"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES
Dejá tu comentario