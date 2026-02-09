Lubetkin confirmó que está "excelentemente bien" al igual que Orsi y que miembros de la delegación se hacen testeos de varicela

El canciller Mario Lubetkin confirmó este lunes a Subrayado que está "excelentemente bien" de salud al igual que el presidente Yamandú Orsi tras el viaje oficial a China .

Además, comentó que la mayoría de los integrantes de la delegación están terminando de hacerse los testeos de varicela . El intendente de Paysandú , Nicolás Olivera, dio positivo al llegar a Uruguay.

En lo que respecta a los 30 acuerdos firmados con China, el canciller dijo que necesitan su tiempo para irse acomodando y realizándose.

"Muchos de estos acuerdos que yo creo que con cierta velocidad van a empezar a aplicarse", comentó. Entre los mismos, el canciller enumeró el ingreso al mercado chino de los productos aviarios, el ingreso de hasta 300.000 toneladas de carne, la venta por primera vez en la historia de caballos deportivos uruguayos, además de los acuerdos realizados en el campo universitario y en el ámbito científico.

"Son todos aspectos que sin duda en los próximos meses empezarán a tomar cuerpo y, sin dudas, en los próximos años lo tenemos que ver en concreto", subrayó.

Lubetkin señaló que tanto los intendentes como los empresarios mostraron mucho optimismo.

"Son líneas de trabajo que no solo vienen del período de gobierno que ha iniciado el presidente Orsi en marzo del 2025, si no que varios de estos temas (...) y otros aspectos vienen de anteriores gobiernos y que solamente han multiplicado y han hecho crecer nuestras exportaciones, han hecho crecer importaciones, han hecho aumentar los intercambios de todo tipo sobre todo comercial y académico", manifestó.

El secretario de Estado destacó el acuerdo para la elaboración de vacunas conjuntas contra la garrapata y lo definió como un tema estratégico para la agricultura uruguaya. Además, se refirió al aumento del 50% en la colocación de carne en el mercado chino y el mercado de pollo que puede ingresar en una fase nueva.

"Estamos pensando un nuevo Uruguay, pensando en los próximos 10-15 años", indicó.