RECIBÍ EL NEWSLETTER
BASF Services Americas

Importante empresa de servicios inicia reducción fuerte de personal

La primera decisión es de bajar “entre 30% y 40%” su plantilla de trabajadores que es de unos 1.500 empleados, y no descartan que el proceso siga.

basf-montevideo-uruguay

La empresa BASF Services Americas, que ocupa a unos 1.200 personas, inicia un proceso de reestructuración de personal con los despidos de entre 30% y 40% del personal, dijeron a Subrayado informantes empresariales. Las razones que maneja la compañía son los altos costos que tienen en el país, según las fuentes.

BASF es un centro de servicios de dicha empresa química internacional, que da el soporte en las áreas de finanzas, recursos humanos, logística y tecnología, a las operaciones de BASF en todo el continente.

La empresa ocupa en torno a 1.200 personas con sede en el World Trade Center de Montevideo.

Foto: AFP.
Seguí leyendo

Uruguay pidió cooperación al FMI para mejorar las prácticas fiscales

La información a la que accedió Subrayado indica que la reducción que se informará esta semana es de entre 30 a 40% del personal, en un proceso paulatino, que no se descarta que continúe.

Fuentes empresariales consultadas por Subrayado señalaron que la decisión se debe básicamente a un problema de costos, con otras localizaciones que pueden ofrecer el mismo servicio a menor costo a nivel global. Las mismas fuentes no descartan la posible influencia de la Inteligencia Artificial, que está en proceso de adopción exponencial en varias áreas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
BASF Services Americas

Importante empresa de servicios inicia reducción fuerte de personal
PANDO

Escribana estafó a cerca de 20 clientes por monto cercano a un millón de dólares y este lunes hay audiencia 
En florida

Camioneta de Policía Caminera volcó en ruta 5: tres efectivos heridos, uno de ellos grave
RÍO NEGRO

Camioneta con un tráiler cargado con colmenas estacionada en la banquina fue embestida por otro vehículo
MONTEVIDEO

Mujer denunció que un taxista le robó una valija que pretendía enviar como encomienda a través de una aplicación

Te puede interesar

Presidencia
COMPARTIERON VUELO DESDE CHINA

Yamandú Orsi no tiene varicela; los estudios dieron negativo tras el contagio del intendente de Paysandú
Lubetkin confirmó que está excelentemente bien al igual que Orsi y que miembros de la delegación se hacen testeos de varicela video
CANCILLER DE LA REPÚBLICA

Lubetkin confirmó que está "excelentemente bien" al igual que Orsi y que miembros de la delegación se hacen testeos de varicela
Importante empresa de servicios inicia reducción fuerte de personal video
BASF Services Americas

Importante empresa de servicios inicia reducción fuerte de personal

Dejá tu comentario