Lubetkin tras su llegada de China: "Hicimos una gran acción de Estado y con resultados que se van a ir viendo en el tiempo"

El canciller Mario Lubetkin llegó este domingo a Montevideo luego de visitar China en viaje oficial junto al presidente Yamandú Orsi.

En diálogo con Subrayado el canciller dijo que hay 30 acuerdos que se seguirán analizando en este período y que los resultados se verán con el tiempo.

"A lo largo del tiempo se van a ir concretizando porque son múltiples temas: académicos, universitarios, comerciales, industriales, técnicos; venimos muy satisfechos, muy contentos. No solamente viene contento el gobierno, viene muy contento el sector empresarial, viene muy contento el sector académico, vienen muy contentos los intendentes", manifestó.

Y agregó: "Hicimos una gran acción de Estado y con resultados que se van a ir viendo en el tiempo".

Consultado sobre la imagen que quedó de Uruguay en China, Lubetkin sostuvo que quedó una gran imagen.

"Hay un dato por ahí de que el presidente Orsi cuando estuvimos en la Universidad de Estudios Extranjeros se accionó una serie de movimientos que él hizo ante los medios sociales y se transformó, si no estoy errado, en uno de sus movimientos en relación a una cantante en el número uno como nombre por un espacio de tiempo bastante importante en los medios sociales en China", puntualizó.

El canciller comentó que muchos millones de personas en China siguieron con simpatía al Uruguay y a su presidente, cuya imagen quedó "muy arriba".