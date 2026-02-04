Los uruguayos muestran un interés moderado en la política, pero no muy diferente al pasado

El interés que los uruguayos tienen sobre la política es muy variado. En términos generales, podría hablarse de que la sociedad está dividida en tres tercios de peso similar. Para uno de cada tres uruguayos la política es algo que le interesa “mucho” o “bastante”; otro tanto afirma que le interesa “poco”, y un último tercio directamente dice que no le interesa “nada”, según la última encuesta de Equipos Consultores .

Hay algunas diferencias por sexo: los hombres parecen algo más interesados que las mujeres. Las diferencias más relevantes aparecen por edad y, fundamentalmente, por nivel socioeconómico.

En términos etarios, el interés mayor por la política (sumando “mucho” + “bastante”) aumenta de 27% entre los jóvenes a 39% entre los de mayor edad. Sin embargo, si se mira el otro extremo (el que asume que la política no interesa “nada”, no se observan diferencias significativas. Alrededor de un tercio, en todas las franjas de edad, parece desinteresado por completo por la política.

INTERES EN LA POLITICA 3

El efecto es mayor aun cuando se analiza el nivel socioeconómico. Aquí no se puede hablar de matices, sino de aproximaciones nítidamente diferentes. El interés en la política aumenta directamente asociado a la estratificación social, con extremos contrastantes. Entre los estratos medio altos y altos el interés (“mucho” + “bastante”) llega al 50% y el desinterés absoluto es de 17%. Por el contrario, entre los individuos de estratos bajos, la situación es prácticamente inversa: 18% de interés contra 47% de desinterés total. El contraste es notable.

INTERES EN LA POLITICA 4

¿Algo nuevo bajo el sol?

La idea de que los ciudadanos se alejan progresivamente de la política está presente hace ya muchos años en la agenda de las élites políticas y académicas a nivel global, y también a nivel local. Sin embargo, al menos a partir de este indicador, la evidencia para sustentar esa idea no parece tan sólida.

En el corto plazo, efectivamente durante 2025, el interés en la política cayó comparado con 2024 y también con los años previos. Pero es necesario tener en cuenta que este último período fue uno de interés excepcionalmente alto respecto al pasado. A partir de 2020 la pandemia de Covid-19 generó un contexto en el cual la política resultó más atractiva para muchos ciudadanos. Y 2024 particularmente, año electoral con plebiscito de la seguridad social incluido, fue el año de mayor interés de todo el registro histórico del siglo (con 40% de interés “mucho” + “bastante”). Por tanto, caída efectiva respecto a los años anteriores sí, pero con la advertencia de que se venía de años muy buenos.

INTERES EN LA POLITICA 5

En cambio, con más perspectiva, los datos actuales de interés en la política parecen ubicarse en un plano intermedio. En estos años hubo dos periodos de alto interés en la política: el ya mencionado durante el gobierno de Lacalle Pou, y también el primer año del gobierno de Mujica (figura que, por sí misma, logró “atraer” a la política –al menos por un tiempo- a segmentos históricamente desinteresados). Pero también hubo dos momentos donde el interés en la política fue notoriamente más bajo que el actual: el período de la crisis económica de 2002 durante el gobierno de Jorge Batlle, y el período de 2015 a 2018 durante el segundo gobierno de Vázquez, en el marco de un conjunto de episodios (entre ellos los eventos que desembocaron en la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic) que provocaron desencanto ciudadano. En estos momentos el alejamiento de los uruguayos de la política era mayor que el actual (el “nada” de interés estuvo en ambos períodos cercano al 40).

INTERES EN LA POLITICA 6

Entonces, al menos en los números fríos, el atractivo o interés que la política genera en los uruguayos, si bien no está en un momento particularmente alto, y ha caído respecto al pasado reciente, no parece estar en un momento excepcionalmente bajo en una mirada más larga. Posiblemente la percepción extendida sobre una mayor distancia social respecto a la política tenga que ver también, al menos en parte, con cambios en las formas de aproximarse a la política que, estas sí, han variado mucho en los últimos años (tema para otro artículo).

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de información del Sistema Regular de medición de opinión pública de Equipos Consultores. Los datos de 2025 provienen de encuestas realizadas en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y noviembre. En todos los casos, se presentan promedios anuales combinando encuestas presenciales (cara a cara) y encuestas telefónicas realizadas a través de telefonía celular.

El universo de estudio de las encuestas presenciales fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en el país.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Las personas entrevistadas a través de telefonía celular fueron seleccionadas mediante una muestra probabilística que utiliza el sistema RDD, con cuotas de sexo y edad en la selección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Pregunta aplicada:

¿A Ud. la política le interesa mucho, bastante, poco o nada?

1. Mucho.

2. Bastante.

3. Poco.

4. Nada.

99. No sabe/No contesta.