Orsi visitó la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing y recordó la figura de José Mujica

El presidente Yamandú Orsi visitó este miércoles las instalaciones de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Allí, se recordó la visita de Mujica en 2013.

Orsi tomó una pala y cargó tierra sobre las raíces del abeto plantado en el predio universitario en ocasión de la visita de Mujica, que simboliza la amistad entre China y Uruguay. Además, se recorrió la galería de regalos y fotos de esa época.

En la visita a la universidad, una estudiante china interpretó la canción "Tu vestido" de Ana Prada. El mandatario llamó a la cantante junto a la alumna. "Nos emocionamos todos aquí", afirmó el presidente. "Yo me emocioné hasta las lágrimas de ver que además la cantó hermosa", respondió la cantante.

CHINA CANTANDO NUEVA Orsi también recorrió un complejo deportivo en Beijing, acompañado de autoridades de la AUF, jugó al fútbol y firmó una camiseta con su nombre. En su discurso, el mandatario agradeció el magnífico recibimiento. El presidente destacó el aporte de China al deporte uruguayo. COMPLEJO DEPORTIVO ORSI

