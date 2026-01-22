El ministro del Interior, Carlos Negro, reiteró este jueves la preocupación por los homicidios y las balaceras en algunos barrios de Montevideo. “Seguimos preocupados, si bien hemos notado una baja en el número, sabemos que la preocupación ciudadana y del Ministerio se mantiene intacta porque no es a lo que nosotros aspiramos”, expresó.
"Los resultados tienen que ser bastante más importantes", dijo el ministro Negro sobre los homicidios
El ministro del Interior afirmó que los homicidios han bajado, pero reiteró la preocupación por ellos y por las balaceras en barrios de Montevideo. Anunciará resultados la semana que viene.
Sobre los homicidios, agregó: “Los resultados tienen que ser bastante más importantes que los que se han conseguido hasta ahora”. Marcó preocupación por la cantidad de armas y municiones en poder de la delincuencia. “Eso posibilita homicidios, incluso de personas que nada tienen que ver con el conflicto”.
Negro informó que la semana que viene presentará resultados: las cifras de delitos de 2025. Subrayado informó el viernes pasado que el ministro reunió en la Casona del Prado a la plana mayor de la cartera para analizar lo realizado durante 2025 y proyectar 2026.
Respecto a ese encuentro, explicó: “Hablamos del plan del Ministerio, de la estrategia, de cómo se sigue. Los resultado que se han logrado, que se van a anunciar en los próximos días. (Hablamos) de la estrategia ya desarrollada desde el 1° de marzo. Evaluamos los resultados y vimos qué políticas intensificar a corto, mediano y largo plazo”.
