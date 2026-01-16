RECIBÍ EL NEWSLETTER
comando policial

Carlos Negro convocó a la plana mayor del Ministerio del Interior en la Casona del Prado

El ministro del Interior convocó a los jerarcas para analizar investigaciones en curso y hablar sobre los lineamientos de la Policía para 2026.

Foto: FocoUy, archivo. Carlos Negro (derecha) y José Manuel Azambuya (izquierda).

El ministro del Interior, Carlos Negro, convocó a una reunión al comando policial ampliado, en el mediodía de este viernes. Participa la Jefatura de Policía de Montevideo y las Dirección de Investigaciones e Inteligencia.

El encuentro se realiza en la Casona 19 de Abril, en el Prado, dijeron fuentes a Subrayado. Está previsto que el encuentro dure el resto de la jornada con diferentes temáticas y exposiciones.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas señalaron que es una reunión de trabajo donde se delinearán las principales acciones de la Policía en 2026. Incluye la presentación de informes especiales sobre los operativos e investigaciones que están en curso. Respecto a eso, las autoridades presentan detalles sobre su implementación y resultados.

También se tratan temas sobre combate al tráfico de municiones y crimen organizado, así como la problemática de la motos asociadas al delito, tema en el que ha hecho hincapié el ministro Negro desde el comienzo de su gestión, cuando inició el gobierno, en marzo de 2025.

Las autoridades no informaron de la reunión a la prensa, y desde el Ministerio del Interior aclararon que el encuentro es cerrado.

El ministro estaba de licencia y se reintegró a sus actividades el pasado 12 de enero. Mientras, fue suplantado por la subsecretaria, Gabriela Valverde.

