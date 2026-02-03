Durante la reunión del presidente Yamandú Orsi con el mandatario chino Xi Jinping se firmaron 11 acuerdos bilaterales de cooperación comercial, industrial, ambiental, ciencia y tecnología y más entre Uruguay y China.
Los 11 acuerdos que firmaron Uruguay y China durante la reunión entre Yamandú Orsi y Xi Jinping
Los acuerdos fueron firmados por el canciller Lubetkin, el ministro Alfredo Fratti, la ministra Fernanda Cardona y el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz, entre otros.
Los acuerdos son los siguientes:
Firmados por el canciller Mario Lubetkin.
1) Memorandum de Entendimiento para promover la inversión y cooperación industrial.
2) Memorandum de Entendimiento en materia de cooperación ambiental.
3) Memorandum de Entendimiento sobre la profundización de la cooperación bilateral para facilitar el comercio.
4) Memorandum de Entendimiento para impulsar la implementación de la Iniciativa para el Desarrollo Global.
Firmado por David González, director del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDEClBA).
5) Memorandum de Entendimiento para el fortalecimiento de la cooperación en ciencia, tecnología e innovación.
Firmados por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Fratti.
6) Memorandum de Entendimiento sobre la gestión sostenible de los recursos pesqueros.
7) Protocolo sobre los requisitos de inspección, cuarentena e inocuidad alimentaria para la importación y exportación de carne aviar.
Firmado por Leandro Palomeque, director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).
8) Memorandum de Entendimiento sobre cooperación en gestión de emergencias.
Firmado por la ministra de Industria y Energía Fernanda Cardona.
9) Memorandum de Entendimiento sobre cooperación en el campo de la propiedad intelectual.
Firmado por el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz.
10) Memorandum de Entendimiento sobre la promoción conjunta de la cooperación y la difusión entre medios de comunicación y Think Tanks del Sur Global.
11) Memorandum de Entendimiento entre CMG y Secretaría de Comunicación.
Fotos: Camilo Dos Santos, Presidencia de la República.
