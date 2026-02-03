RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

No hubo acuerdo entre oposición y oficialismo por aumento para Inddhh y el proyecto volvió a comisión del Senado

"Se está pidiendo un aumento mínimo", aseguró Constanza Moreira. Desde los partidos Colorado y Nacional cuestionan que faltó presupuesto en otras áreas.

senado-inddhh

El Senado trató este martes un incremento del 27% en el presupuesto de la Institución de Derechos Humanos (Inddhh) y los votos no alcanzaron para aprobarlo, por lo que el proyecto vuelve a comisión. No hubo acuerdo entre oficialismo y oposición, y no lo acompañaron ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional.

El incremento que solicitan es, en parte, para continuar con la búsqueda de detenidos desaparecidos.

"La verdad que a mí me sorprende que no se llegue a un acuerdo por la Institución Nacional de Derechos Humanos. Se está pidiendo un aumento mínimo, la institución tiene un presupuesto mínimo, y lo más importante del aumento presupuestal es que es para la búsqueda de información y de restos de detenidos desaparecidos", sostuvo la senadora frenteamplista Constanza Moreira.

El mensaje que escribió Orsi en la camiseta de Uruguay. Foto: publicada en las redes sociales de Orsi y de la Presidencia.
Seguí leyendo

Orsi le regaló una camiseta de Uruguay al dueño de un restaurante en Beijing con un mensaje escrito de puño y letra
CONSTANZA PRESUPUESTO

Por su parte, el senador blanco Sebastián Da Silva cuestionó la falta de presupuesto en otras áreas. "Lo que no le damos a los bomberos, a los policías, a la Suprema Corte de Justicia, no se lo podemos dar a otra institución", dijo.

DA SILVA PRESUPUESTO

La crítica del Partido Colorado fue en el mismo sentido. "El Instituto de Derechos Humanos está proponiendo un aumento de 7 millones de dólares, que llevaría el presupuesto total a 41 millones de dólares para todo el quinquenio. Nosotros acabamos de ser muy críticos con el Presupuesto Nacional. Se retacearon recursos para la Justicia, para la Fiscalía, para la Seguridad", sostuvo.

GURMENDEZ PRESUPUESTO DDHH

Temas de la nota

Lo más visto

video
USO RESPONSABLE

UTE emitió recomendaciones ante la ola de calor: cuál es la temperatura exacta para el aire acondicionado y cuándo abrir la heladera
TRABAJA BOMBEROS Y CIENTÍFICA

Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas
EL MIÉRCOLES SE CONOCERÁN AVANCES

Ministro Negro solicitó informe para conocer cómo ingresó la pirotecnia y las banderas al clásico
ESTE MARTES

Se registraron problemas en el cobro de la jubilación por medio de locales de cobranzas
HASTA LA HORA 18.30

Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para 3 departamentos

Te puede interesar

Pudo haber sido el robo del siglo, dijo Carlos Negro desde la escena donde cavaron un túnel en Ciudad Vieja video
hay un requerido

"Pudo haber sido el robo del siglo", dijo Carlos Negro desde la escena donde cavaron un túnel en Ciudad Vieja
Suman 10 los detenidos por la excavación de un túnel con el objetivo de robar un banco; declaran este miércoles
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Suman 10 los detenidos por la excavación de un túnel con el objetivo de robar un banco; declaran este miércoles
Vecino relató que se sentían ruidos en ciertas horas de la madrugada donde delincuentes cavaron túnel video
CIUDAD VIEJA

Vecino relató que se sentían ruidos en "ciertas horas de la madrugada" donde delincuentes cavaron túnel

Dejá tu comentario