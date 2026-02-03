No hubo acuerdo entre oposición y oficialismo por aumento para Inddhh y el proyecto volvió a comisión del Senado

El Senado trató este martes un incremento del 27% en el presupuesto de la Institución de Derechos Humanos ( Inddhh ) y los votos no alcanzaron para aprobarlo, por lo que el proyecto vuelve a comisión. No hubo acuerdo entre oficialismo y oposición, y no lo acompañaron ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional.

El incremento que solicitan es, en parte, para continuar con la búsqueda de detenidos desaparecidos.

"La verdad que a mí me sorprende que no se llegue a un acuerdo por la Institución Nacional de Derechos Humanos. Se está pidiendo un aumento mínimo, la institución tiene un presupuesto mínimo, y lo más importante del aumento presupuestal es que es para la búsqueda de información y de restos de detenidos desaparecidos", sostuvo la senadora frenteamplista Constanza Moreira.

Por su parte, el senador blanco Sebastián Da Silva cuestionó la falta de presupuesto en otras áreas. "Lo que no le damos a los bomberos, a los policías, a la Suprema Corte de Justicia, no se lo podemos dar a otra institución", dijo.

La crítica del Partido Colorado fue en el mismo sentido. "El Instituto de Derechos Humanos está proponiendo un aumento de 7 millones de dólares, que llevaría el presupuesto total a 41 millones de dólares para todo el quinquenio. Nosotros acabamos de ser muy críticos con el Presupuesto Nacional. Se retacearon recursos para la Justicia, para la Fiscalía, para la Seguridad", sostuvo.