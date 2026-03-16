"Lo vamos a monitorear y darle seguimiento", dijo director de Protección Social tras denuncias de vecinos por violencia entorno a refugio

El director de Protección Social del Mides, Daniel Gerhard, dijo a Subrayado que no es una opción cerrar el centro de Tres Cruces tras las denuncias de violencia por parte de los vecinos.

Gerhard destacó el trabajo que viene llevando adelante el equipo de trabajo del refugio de Tres Cruces , generando mucha adhesión, haciendo que muchas personas pidan cupo en ese lugar.

"Eso puede generar situaciones de desbordes en la vía pública y también molestias en los vecinos, que lo entendemos y que estamos también monitoreando para multiplicar más puertas y descomprimir aquellas que puedan llegar a estar saturadas", explicó.

Y agregó: "Con los vecinos primero que nada empatizar con la situación, ahora mismo vamos a extender la posibilidad de un encuentro".

El jerarca indicó que la modalidad de Puertas Abiertas es más cuidadosa ya que las personas no esperan en la calle.

Cuando comenzó la administración encontraron 18 puertas de refugio de entrada y a esa modalidad le agregaron un nuevo dispositivo en el marco del Plan Comunidad a la Calle Puertas Abiertas. Bajo esa modalidad las personas pueden bañarse, merendar y actividades sociolaborales y socioeducativas y entre las 18 y las 22 se les genera el cupo y el transporte con camioneta o con boleto hasta la puerta del refugio.

Los vecinos del barrio reclaman por las situaciones de violencia, han buscado comunicación con el Mides y solicitarán cámaras al Ministerio del Interior.

Este domingo de noche hubo llamados al 911 por disturbios en el centro y al llegar uno de los hombres en situación de calle, de 36 años, se desacató, empezó a insultar a los policías, a agredirlos y fue detenido. Fue condenado por reiterados delitos de desacato a cuatro meses de libertad a prueba.