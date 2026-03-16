Vecinos denuncian violencia entorno a centro Mides; funcionarios señalan que atienden a 120 personas con capacidad para 50

Vecinos denuncian situaciones de violencia en el entorno de un centro de puertas abiertas para personas en situación de calle del Mides en el barrio Tres Cruces. Piden su traslado.

"Con los recursos que tenemos nos resulta difícil producir sostenes realmente potentes. Se nos escapan situaciones, se producen situaciones de violencia y podemos entender el malestar de los vecinos", dijo Beatriz Correa, del programa Aleros, que trabaja con las personas en este espacio.

"La violencia no es que se sucede acá puntualmente, la violencia está instalada en la calle en general, y son múltiples, incluso las institucionales. Los puertas abiertas, cuando arrancaron el año pasado, tenían capacidad según el Mides para albergar hasta 50 personas por noche, y hoy acá entran más de 120, entonces hay un desborde generalizado, que genera malestar en la población que necesita de ese cupo", explicó Matías Duarte, psicólogo del centro.

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Además, defendió la necesidad del espacio por ser un lugar "donde la gente recibe contención, escucha, apoyo de psicólogos y entre ellos mismos. También de vecinos en muchas oportunidades, también tienen un lugar para hacer talleres, acceso a la cultura, es todo eso lo que pasa acá, y no solo a veces lo que se ve mediáticamente".

Jacqueline Dieguez, usuaria del programa Aleros, explicó que las personas que llegan hasta allí "lo único que quieren es buscar un lugar".

Los vecinos del barrio reclaman por las situaciones de violencia, han buscado comunicación con el Mides y solicitarán cámaras al Ministerio del Interior. Este domingo de noche hubo llamados al 911 por disturbios en el centro y al llegar uno de los hombres en situación de calle, de 36 años, se desacató, empezó a insultar a los policías, a agredirlos y fue detenido. Fue condenado por reiterados delitos de desacato a cuatro meses de libertad a prueba.

"El problema son las agresiones que hay continuamente entre los propios jóvenes que vienen al centro. Porque hay dos centros, Alero, que es el de rehabilitación, que tiene cinco años en al zona, que trabaja de 14 a 17 horas. En el plan de contingencia de invierno, que se formó en el 25, se abrió el Puertas Abiertas, que es un lugar al que ellos vienen, se les anota, se les pide los cupos al Mides, ellos entran, meriendan, se bañan, y luego los ómnibus los derivan a los distintos refugios. Pero entre esas horas que hay o antes, siempre hay algún problema entre ellos y con los vecinos, nosotros vivimos encerrados, con miedo", explicó una mujer del barrio.

La vecina aseguró que las personas que participan de los incidentes tienen "fierros, cuchillos".