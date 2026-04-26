Un joven de 21 años, con antecedentes penales, fue enviado a la cárcel por un año, luego de que el viernes agrediera al responsable de un refugio en Montevideo, informó la Policía.
Delincuente a prisión tras intentar apuñalar varias veces al cuidador de un refugio: quiso robar comida y causó disturbios
El joven de 21 años, con antecedentes penales, fue condenado a cumplir un año de cárcel.
Según relató la víctima, el delincuente ingresó a la cocina en busca de alimentos, se produjo una discusión y el agresor sacó un cuchillo de entre sus pertenencias; intentó apuñalarlo varias veces, hiriéndolo en un brazo.
La víctima fue trasladada a un centro médico, donde quedó en observación, fuera de peligro.
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En tanto, el agresor fue condenado por lesiones personales agravadas y dos delitos de hurto agravados, uno de ellos en grado de tentativa. Todos en régimen de reiteración real entre sí a la pena de 12 meses de prisión.
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