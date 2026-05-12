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POR RESCINDIR DEL CONTRATO

Cardama inició arbitraje a nivel internacional contra el Estado: Sánchez aseguró que el gobierno actuó "apegado al derecho"

"Es bastante débil la solicitud de Cardama de ir a un arbitraje internacional, porque uno tiene que agotar la vía nacional primero", indicó el secretario de Presidencia.

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El astillero español Cardama inició un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por rescindir el contrato firmado en la administración anterior para la construcción de las patrullas oceánicas.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró que el gobierno está "con mucha tranquilidad" porque el camino fue "apegado al derecho".

"Es bastante débil la solicitud de Cardama de ir a un arbitraje internacional, porque uno tiene que agotar la vía nacional primero", indicó.

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En marzo, el astillero resolvió retirarse de la conciliación judicial iniciada con el Estado de Uruguay, en la que buscaba un resarcimiento económico por la rescisión del contrato. Tampoco recurrió la recisión.

"Yo creo que no la recurrió porque el Estado uruguayo recorrió un camino de mucha seriedad, de transparencia y de responsabilidad. Quizás la preocupación que tuvo este gobierno es la que no tuvo la administración anterior, que nos llevó a no tener los controles suficientes para analizar si efectivamente tenía solvencia la empresa y si podía presentar una garantía en tiempo y forma, por tanto para nosotros lo tomamos con mucha tranquilidad. Naturalmente, está en su derecho de buscar el espacio que entienda necesario, pero de alguna manera estamos muy tranquilos porque el camino que recorrimos fue muy apegado al derecho nacional", remarcó.

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