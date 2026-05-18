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Homicidio en Barros Blancos: encontraron el cuerpo de un hombre de 47 años en una vivienda incendiada

La Policía fue alertada al 911 sobre el incendio de una casa que aparentaba estar deshabitada. Bomberos combatió el fuego y tras la inspección del lugar se ubicó a la víctima, que tenía antecedentes penales.

Bomberos-archivo-camión

Un hombre de 47 años con antecedentes penales fue encontrado muerto este lunes adentro de una casa abandonada que había sido prendida fuego en la zona de Paso Escobar, en Barros Blancos, Canelones.

Una llamada al 911 alertó a la Policía sobre un incendio en una vivienda que aparentaba estar deshabitada. Personal de Bomberos debió acudir al lugar para apagar el fuego y tras constatar daños en la finca, los efectivos encontraron el cuerpo del hombre en su interior. En la escena, había indicios de violencia.

En el caso, trabajó personal de personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje de Canelones (URPC), de la seccional 25, peritos de Policía Científica y el Área de Investigaciones. El Departamento de Homicidios de la Jefatura de Canelones está a cargo de las actuaciones junto a la fiscal de Pando de 1º turno, Silvia Blanc, que dispuso examen forense al cuerpo de la víctima.

Foto: Subrayado. Los Solares, Sauce, Canelones.
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