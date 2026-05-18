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Ministra de Defensa

"Es parte de lo que necesariamente tiene que expresar un comandante frente a su tropa", dijo Sandra Lazo sobre discurso de Stevenazzi

La ministra de Defensa Sandra Lazo dijo que también ella escucha críticas hacia el Ejército y respaldó discurso del comandante Mario Stevenazzi “hacia las autoridades” y hacia “la interna”.

Ministra Sandra Lazo con el comandante del Ejército Mario Stevenazzi. Foto: FocoUy

Ministra Sandra Lazo con el comandante del Ejército Mario Stevenazzi. Foto: FocoUy

La ministra de Defensa Sandra Lazo fue consultada sobre el discurso que este lunes dio el comandante del Ejército Mario Stevenazzi durante el acto oficial por los 215 años del Ejército Nacional, y en el que cuestionó a quienes critican a la institución y, dijo, “buscan estigmatizar al soldado y desmerecer sus tareas”.

“El comandante da un discurso como corresponde que está dirigido hacia las autoridades, pero que está dirigido también a su interna, y en ese marco, en un espacio donde hace un racconto de todo lo que el Ejército Nacional hace en este momento, desplegado en misiones de paz, desplegado en el territorio nacional cumpliendo tareas que a veces le competen y a veces son las que les exigimos desde el mando civil, bueno, se da un marco que yo no lo leo como crítica si no simplemente como observación de qué es lo que sucede”, dijo Lazo en rueda de prensa.

“Yo creo que en alguna medida es parte de lo que necesariamente tiene que expresar un comandante frente a su tropa, no tengo por qué opinar de eso”, agregó sobre el contenido del discurso de Stevenazzi.

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Acerca de las críticas que recibe el Ejército, la ministra de Defensa respondió: “Mi opinión es que yo soy parte de la ciudadanía, usted también, y ¿usted escucha críticas a veces? Bueno, yo también las escucho”.

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