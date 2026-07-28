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HASTA LA HORA 20.30

Actualización: rige doble advertencia por tormentas fuertes y tormentas puntualmente fuertes

El fenómeno que rige hasta la hora 20.30 podrá ocasionar caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

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Meteorología actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y tormentas puntualmente fuertes; rige hasta la hora 20.30.

"Un frente cálido afecta el país generando tormentas algunas puntualmente muy fuertes. En zonas de tormentas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes", indica el comunicado.

Las principales localidades afectadas por la advertencia naranja son:

primera estacion del interior y uno de los 194 molinos de viento del pais: vecinos reclaman por espacios historicos
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"Primera estación del interior" y "uno de los 194 molinos de viento del país": vecinos reclaman por espacios históricos

Artigas: Todo el departamento.

Paysandú: Chapicuy y Tambores.

Rivera: Amarillo, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente , Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Todo el departamento.

Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Tacuarembó y Tambores.

Las principales localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Cerro Largo: Isidoro Noblía.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta.

Rivera: Las Flores, Paso Hospital y Vichadero.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Las Toscas, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera y Sauce de Batoví.

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