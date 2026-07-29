Vecinos del barrio Villa García denuncian varias rapiñas a mano armada en los últimos días, y presumen que se trata de los mismos delincuentes que llegan en moto.
Vecinos denuncian rapiñas en el barrio Villa García y reclaman más seguridad en la zona; al menos dos robos registrados en cámaras
Las cámaras de seguridad del barrio registraron al menos dos rapiñas a vecinos de Villa García, que reclaman más seguridad en la zona. A un panadero le robaron 16.000 pesos y un teléfono, a otro el auto.
Al menos dos de estas rapiñas quedaron registradas en cámaras de seguridad de la zona. En un caso le robaron 16.000 pesos un teléfono celular a una pareja de panaderos. En el otro caso captado por una cámara le roban el auto a un vecino que salía de su casa.
Los vecinos denuncian la situación y reclaman a las autoridades más presencia policial y seguridad en la zona.
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