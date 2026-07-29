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Vecinos denuncian rapiñas en el barrio Villa García y reclaman más seguridad en la zona; al menos dos robos registrados en cámaras

Las cámaras de seguridad del barrio registraron al menos dos rapiñas a vecinos de Villa García, que reclaman más seguridad en la zona. A un panadero le robaron 16.000 pesos y un teléfono, a otro el auto.

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Vecinos del barrio Villa García denuncian varias rapiñas a mano armada en los últimos días, y presumen que se trata de los mismos delincuentes que llegan en moto.

Al menos dos de estas rapiñas quedaron registradas en cámaras de seguridad de la zona. En un caso le robaron 16.000 pesos un teléfono celular a una pareja de panaderos. En el otro caso captado por una cámara le roban el auto a un vecino que salía de su casa.

Los vecinos denuncian la situación y reclaman a las autoridades más presencia policial y seguridad en la zona.

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