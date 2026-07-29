Vecinos denuncian rapiñas en el barrio Villa García y reclaman más seguridad en la zona; al menos dos robos registrados en cámaras

Vecinos del barrio Villa García denuncian varias rapiñas a mano armada en los últimos días, y presumen que se trata de los mismos delincuentes que llegan en moto.

Al menos dos de estas rapiñas quedaron registradas en cámaras de seguridad de la zona. En un caso le robaron 16.000 pesos un teléfono celular a una pareja de panaderos. En el otro caso captado por una cámara le roban el auto a un vecino que salía de su casa.