Llegan a Uruguay los futbolistas reservados por Bielsa para la doble fecha de eliminatorias

Uruguay juega una nueva doble fecha de eliminatorias para el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. El jueves será ante Perú en el Centenario y el otro martes ante Chile en Santiago.

Es por eso que este domingo varios de los jugadores celestes comenzaron a llegar al aeropuerto de Carrasco . Se dirigen al Complejo Celeste para los entrenamientos.

En la mañana de este domingo llegaron Santiago Mele, Kevin Amaro, Darwin Núñez, Juan Manuel Sanabria e Ignacio Laquintana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1962145579087151537&partner=&hide_thread=false Al Darwin le damos la bienvenida en este nublado domingo pic.twitter.com/CPWHYknE6j — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 31, 2025

Los partidos del jueves y el martes serán a las 20:30 horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1962179735225593950&partner=&hide_thread=false El rápido de Ignacio Laquintana cierra las llegadas del domingo pic.twitter.com/76Bsk5ACxE — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 31, 2025

La selección uruguaya publicó más de las llegadas esta mañana al Complejo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1962132693853843543&partner=&hide_thread=false Kevin Amaro, el nuevo. Se ganó la convocatoria pic.twitter.com/xjY6ScbFnm — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 31, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1962124013687165057&partner=&hide_thread=false Llegó el primero pic.twitter.com/dsgGsCDGFn — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 31, 2025

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, hizo una autocrítica este viernes sobre su gestión en la selección uruguaya. Reconoció que el equipo no alcanzó el rendimiento esperado y que el principal objetivo –potenciar el material humano disponible– no se cumplió plenamente. Señaló que Uruguay debería estar, después de Argentina y Brasil, en el grupo inmediato de selecciones fuertes de Sudamérica, como Ecuador o Colombia, pero admitió que el equipo atravesó rachas negativas que afectaron su desempeño.

En ese sentido, sostuvo que la responsabilidad del entusiasmo y del nivel competitivo de los jugadores recae en el entrenador, aunque destacó que Uruguay cuenta con casi dos futbolistas de calidad por puesto.

Bielsa remarcó que el entusiasmo se refleja en la intensidad física: los partidos en los que Uruguay corrió por encima de su media fueron los mejores, mientras que cuando estuvo por debajo se notó la merma.