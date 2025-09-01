RECIBÍ EL NEWSLETTER
testimonio

"Llamé al 911 en un costadito": familia rescatada durante el incendio de su casa recibe colaboraciones

Selva tiene 64 años y mientras su casa estaba en llamas fue rescatada por policías, al igual que su marido y su hijo. Hoy muestra cómo quedó la vivienda y pide colaboración. "Estamos durmiendo en un rinconcito", cuenta.

Selva ofreció su testimonio a Subrayado.

Selva (64) y Fernando (63) viven en Flor de Maroñas. Ella cuenta que tras enchufar un celular se produjo un cortocircuito y así comenzó el fuego. Ellos intentaron apagarlo pero la situación los sobrepasó y, al dejar de insistir, ella se fue a un rinconcito de la casa –cuenta– para llamar a la Policía.

Selva lo explica así: "El fuego se inició en el dormitorio. Vine para el lado del living y sentí olor a humo, cuando abrí la puerta del cuarto me tiró para atrás. Intentamos apagarlo pero fue imposible. Como el cuarto estaba revestido de lambriz agarró (fuego) de golpe. Agarró el sommier y los acolchados enseguida".

Foto: Subrayado. Federico Moreira (izquierda) y Gonzalo González (derecha).
"Fue a contrarreloj, cada segundo valía": hablaron los policías que salvaron a una familia al ingresar a una casa en llamas

Y agrega: "La policía me sacó, yo me descompensé en la esquina. La Policía se portó muy bien. Llamé al 911 en un costadito, cuando vi que yo ya no podía apagarlo. Vinieron de inmediato esos dos muchachitos divinos".

Pedido de colaboración.

Tras el incendio, hoy Selva y Fernando duermen "en un rinconcito" de su casa. En una sala que si bien no fue afectada por el fuego, se observa el hollín de mitad de pared hacia arriba y todo el techo. Les donaron una cama y sobre ella tienen toda la ropa que también algunos vecinos y allegados les acercaron.

Ropa ya tienen suficiente, dijo Selva. Precisan algún mueble y electrodomésticos. Por ejemplo, una heladera. "Me quedé sin nada", dijo.

El colectivo de Abitab para colaborar con la familia es 144 554. A nombre de Selva.

