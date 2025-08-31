"Fue a contrarreloj, cada segundo valía": hablaron los policías que salvaron a una familia al ingresar a una casa en llamas

En los últimos minutos del jueves una casa del barrio Flor de Maroñas se prendió fuego y en su interior quedó atrapada una familia: una mujer de 64 años, un hombre de 63 y el hijo de ambos, de 34 años. Los agentes Gonzalo González y Federico Moreira fueron los primeros en llegar, los rescataron y hoy cuentan la experiencia.

La casa estaba en llamas por completo. Cuando ambos policías llegaron escucharon que desde dentro se escuchaba a una mujer pidiendo auxilio. Ingresaron y la rescataron. Luego ella les dijo que también estaban dentro su esposo y su hijo, a quienes también pudieron sacar por el fondo de la casa.

González hace 8 años que trabaja en la Policía. Este domingo contó: "Fue una decisión brava, fue arriesgar nuestra vida. Vimos una casa totalmente en llamas y dentro se escuchaban gritos. Entramos, lo primero que vimos fue a la mujer arrinconada en un garaje. Retiramos a la mujer y cuando la retiramos la dejamos a salvo".

Al escuchar de parte de ella que su familiares estaban también atrapados, volvieron a ingresar. "Nos miramos con mi compañero y dijimos: vamos por ellos". "Una puerta estalla, nos tiramos hacia el lado izquierdo, estaban del otro lado estas dos personas arrinconadas", contó González.

Destacó que el rescate lo hicieron sin equipos especiales que usa Bomberos, y admitió que no tenía experiencia de un rescate en incendio. Sí hacía poco tiempo había sido reconocido por asistir en un parto.

"Fue a contrarreloj, cada segundo valía la pena. Y la decision que tomamos nosotros, arreisgamos nuestra vida. Fue todo o nada, escuchando los gritos, nos pusimos en el lugar de la familia y tomamos la decisión de ingresar", agregó.

Moreira, ingresado a la Policía en 2023, contó: "Fue entrar y llevarlos al fondo de la vivienda porque no quedaba otra". Al llevarlos al fondo un vecino les alcanzó una escalera y pudieron salir hacia el frente mediante la vivienda lindera.

"Muchas veces somos los primeros que llegamos", recordó.

Rescate en medio de una casa en llamas.

El incendio de gran magnitud afectó a una vivienda del barrio Flor de Maroñas, donde una familia quedó atrapada y fue rescatada por policías con la ayuda de vecinos. Una mujer de 64 años, su pareja de 63 y su hijo de 34 lograron salir con vida; los dos mayores fueron trasladados a una mutualista por intoxicación con humo, mientras que el hijo fue asistido en el lugar y dado de alta.

Los efectivos de la URPM III escucharon los pedidos de auxilio al llegar y rescataron a la familia, primero hacia el patio del fondo porque en el frente había explosiones por la línea eléctrica afectada. Luego, con una escalera facilitada por vecinos, lograron evacuarlos a través de una casa lindera.

Los policías resultaron ilesos. El fuego provocó pérdidas totales en una habitación y parciales en otra, y la principal hipótesis apunta a un cortocircuito en un calefactor como origen del siniestro, informó entonces Subrayado.