Una familia quedó atrapada cuando su casa estaba en llamas; policías rescataron a las tres víctimas

Los rescatados fueron una mujer de 64 años, un hombre de 63 y el hijo de ambos, de 34 años. Ocurrió en Flor de Maroñas.

Foto: Subrayado. Así quedó la casa tras el incendio.

Un incendio de importantes proporciones se produjo pasada la última medianoche, en una vivienda del barrio Flor de Maroñas, ubicada en Areguatí y Santo Tomé. Por las llamas, una familia quedó atrapada pero fue rescatada por policías.

Al llegar, los funcionarios de URPM III, escucharon que en el interior de la casa había personas pidiendo auxilio. Y observaron a una mujer que pedía ayuda desde un garaje. Ella fue rescatada, al igual que su pareja y su hijo, que se encontraban en un pasillo, también atrapados, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

Se trataba de una mujer de 64 años, su pareja de 63 y el hijo de ambos, de 34 años. Los dos primeros sufrieron intoxicación por humo y fueron trasladados a la emergencia de una mutualista, donde en la mañana de este viernes se encuentran estables. Así lo indica el parte médico de la hora 5:00. En tanto, el hijo, recibió el alta en el lugar tras ser asistido en una ambulancia.

Policías acudían a un llamado e incrustaron el patrullero dentro de una casa en Ciudad del Plata

Los tres fueron llevados por los policías hacia un patio del fondo de la vivienda, porque en el frente había explosiones por la línea de UTE que estaba siendo afectada por el fuego. Con una escalera, vecinos ayudaron a que las víctimas y los policías pasaran mediante un muro y así ser evacuados por la casa lindera.

Los policías resultaron ilesos.

De acuerdo con la información oficial, hubo dos habitaciones afectadas, una con pérdidas totales y otra con pérdidas parciales. La principal hipótesis es que el origen del incendio fue un cortocircuito en un calefactor.

Foto: Subrayado. Así quedó la casa tras el incendio.

En la mañana de este viernes funcionarios de Antel trabajaban en el lugar, reparando el cableado. La manzana está sin servicio de internet por tiempo indefinido.

