"El Mencho": el capo narco abatido que lideraba una organización catalogada como terrorista por Estados Unidos

El capo narco mexicano Nemesio Oseguera , alias "El Mencho", fue abatido por el Ejército de México este domingo, informaron las autoridades de ese país.

Se trata del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba en el estado de Jalisco.

"El Mencho", de 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares. Era uno de los líderes narco más importantes en actividad tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán "El Chapo" e Ismael "Mayo" Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

El cártel del "Mencho" fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

Oseguera es también un viejo conocido del actual secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch. El 20 de junio de 2020 el "Mencho" ordenó un inédito asalto armado contra Harfuch en calles de Ciudad de México. El funcionario resultó herido y tres personas fallecieron, entre ellos dos escoltas.

