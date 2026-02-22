RECIBÍ EL NEWSLETTER
mexico

"El Mencho": el capo narco abatido que lideraba una organización catalogada como terrorista por Estados Unidos

Oseguera tenía 59 años y era de los principales buscados luego de la detención del Chapo Guzmán.

AFP

AFP

El capo narco mexicano Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", fue abatido por el Ejército de México este domingo, informaron las autoridades de ese país.

Se trata del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba en el estado de Jalisco.

"El Mencho", de 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares. Era uno de los líderes narco más importantes en actividad tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán "El Chapo" e Ismael "Mayo" Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

Violencia en México. Cancillería recomienda a uruguayos seguir medidas de seguridad que toma el gobierno mexicano. Foto: AFP
Seguí leyendo

Recomiendan a uruguayos en México seguir instrucciones de seguridad tras violencia por la muerte del capo narco

El cártel del "Mencho" fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

Oseguera es también un viejo conocido del actual secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch. El 20 de junio de 2020 el "Mencho" ordenó un inédito asalto armado contra Harfuch en calles de Ciudad de México. El funcionario resultó herido y tres personas fallecieron, entre ellos dos escoltas.

000_98KF7TB

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha

Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
LO BUSCAN DESDE EL DOMINGO

Buscan a un hombre que desapareció cuando iba en una moto de agua remolcando a su hijo en un inflable
el informe de Nubel Cisneros

Siguen las lluvias y el tiempo inestable con tormentas aisladas; mirá el informe de Nubel Cisneros

Te puede interesar

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MINISTERIO DE GANADERÍA

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos video
RESOLUCIÓN

MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos
Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma video
YOUTUBE

Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Dejá tu comentario